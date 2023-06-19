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Общество19 июня 2023 9:51

Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни достаточно благоприятны
Игорь КОПЫТОВ
Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, до четверга, 22 июня, в Тульской области ожидается ясная и малооблачная погода с низкими ночными температурами до +10 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше + 21 градуса.

Максимального тепла стоит ждать только в четверг — до +25 градусов. При этом небо затянет переменной облачностью. Такая температура сохранится до конца выходных, после чего ожидается небольшое похолодание. Ночью будет стабильно выше +13 градусов.

Начиная с понедельника, 26 июня, будет +21, а под занавес месяца возможен дождь. С выпадения осадков начнется и июль.

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