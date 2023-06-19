«Клиника года-2023» в Туле: видео церемонии награждения Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каждый год конкурсе принимают участие в различных номинациях не только, без преувеличения, лучшие лечебно-профилактические учреждения региона, но и настоящие профессионалы своего дела — медицинские работники. В 2023 году это был уже седьмой подобный региональный конкурс.

«Клиника года» - это не просто навигация по частным и государственным клиникам, это возможность, воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут тулякам сохранить и приумножить здоровье и красоту!

Как отметил генеральный директор ООО «Дом прессы» - издателя газеты «Комсомольская правда» в Тульской области — Павел Коренюгин, «Это часть большого федерального проекта, у которого есть четкая миссия популяризации профессии медицинского работника. Чтобы в вашу профессию приходила молодежь».

С каждым годом число участников проекта «Клиника года» расширяется, а сами туляки принимают в нем все более и более активное участие. Так, в этом году в конкурсе было заявлено 22 медицинских учреждений региона, а в отдельной номинации «Доктор года» - 12 профессионалов своего дела, семь из которых в итоге были отмечены почетным званием. Туляки прислали более 10 000 анкет, на которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего в 2023 году за клиники проголосовало более 100 000 человек, а за участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 200 000 голосов на сайте «Комсомолки». Это беспрецедентный случай. Такое количество голосов впервые было отдано в нашем регионе. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Впрочем, не только народное жюри оценивало участников, но и экспертный совет, в который вошли представители врачебного сообщества, общественные деятели.

На торжественной церемонии подведения итогов награды лучшим из лучших вручали Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая.