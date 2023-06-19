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Спорт19 июня 2023 6:53

Первый сбор тульского «Арсенала» отложили на неопределенный срок

Об этом сообщил в своем телеграм-канале спортивный журналист Сергей Ильев
Игорь КОПЫТОВ
Первый сбор тульского «Арсенала» отложили на неопределенный срок

Первый сбор тульского «Арсенала» отложили на неопределенный срок

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 19 июня, тульский «Арсенал» должен был выйти из отпуска и отправиться на первые в новом сезоне сборы. Однако сбор оружейников отложили.

По словам Ильева, нет игроков, нет гендиректора, нет генерального спонсора. По имеющейся у него информации, некоторых футболистов, у которых истекли сроки договоров, правда, обзванивали и уговаривали пока не подписывать их с другими клубами. Правда, никаких конкретных гарантий не называли.

Вместе с тем губернатор Тульской области на прошлой неделе высказывался о будущем тульского клуба: «Будущее есть. Я работаю над тем, чтобы «Арсенал» продолжил выступление в Первой лиге. Основной вопрос — это финансовая составляющая».

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