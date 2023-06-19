В Суворовском районе Тульской области мужчина утонул вместе с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

Так, предварительно установлено, что 17 июня два молодых человека находились на рыбалке на Оке, вблизи деревни Кулешово Суворовского района. Однако их автомобиль Hyundai Solaris, в котором они решили переночевать, самоходом съехал в реку и стал погружаться в воду. Один из них успел выбраться из машины и выплыть на берег, а 25-летний водитель утонул в реке.

Силами регионального МЧС России по Тульской области транспортное средство и тело мужчины без признаков насильственной смерти извлечены из реки.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств смерти, назначены необходимые судебные экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.