Сразу два рейда по нелегальным мигрантам провели силовики на улице Пирогова в Туле Фото: соцсети

Днем 18 июня силовики в Туле провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на улице Пирогова. Сплошной проверке было подвержено более 100 человек. 13 были доставлены в правоохранительные органы для разбирательства.

Через несколько часов, уже в вечернее время здесь же прошел и повторный рейд. Тогда проверку прошли еще 150 человек, из которых 40 мигрантов имеют признаки нарушения законодательства.