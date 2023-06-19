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Общество19 июня 2023 6:20

Сразу два рейда по нелегальным мигрантам провели силовики на улице Пирогова в Туле

Об этом сообщает telegram-канал «Тула Экстремизм»
Игорь КОПЫТОВ
Сразу два рейда по нелегальным мигрантам провели силовики на улице Пирогова в Туле

Сразу два рейда по нелегальным мигрантам провели силовики на улице Пирогова в Туле

Фото: соцсети

Днем 18 июня силовики в Туле провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на улице Пирогова. Сплошной проверке было подвержено более 100 человек. 13 были доставлены в правоохранительные органы для разбирательства.

Через несколько часов, уже в вечернее время здесь же прошел и повторный рейд. Тогда проверку прошли еще 150 человек, из которых 40 мигрантов имеют признаки нарушения законодательства.

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