В Туле на улице Максима Горького 4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа Фото: соцсети

17 июня в Туле на улице Максима Горького четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В момент происшествия родители ребенка находились дома. По информации регионального министерства здравоохранения, скорая помощь приехала на место спустя 4 минут.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.