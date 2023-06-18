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Происшествия18 июня 2023 11:00

В Туле на улице Максима Горького 4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

Ребенка госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Максима Горького 4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Туле на улице Максима Горького 4-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

Фото: соцсети

17 июня в Туле на улице Максима Горького четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В момент происшествия родители ребенка находились дома. По информации регионального министерства здравоохранения, скорая помощь приехала на место спустя 4 минут.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

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