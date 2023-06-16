Более 1 000 гостей посетит международную выставку «День Поля Тульской области — 2023»

С 22 по 23 июня 2023 года Тульская область станет центром международной агропромышленной выставки «День Поля»

С 22 по 23 июня 2023 года Тульская область станет центром международной агропромышленной выставки «День Поля». В этом году традиционное мероприятие организует правительство региона на базе сельскохозяйственного предприятия ПХ «Лазаревское». Агропромышленная выставка соберет более 1 000 гостей из разных стран, став центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства.

- В ПХ “Лазаревское” мы переосмыслили традиционный формат “Дня Поля” и решили организовать праздник, который выйдет за пределы одного региона. Июньское событие станет масштабной площадкой для международного отраслевого диалога с возможностью представить свой продукт, познакомиться с топ-игроками агрорынка, новыми лицами, а также увидеть реальные результаты на демонстрационных полях, — рассказала о предстоящих планах собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

На выставке будут представлены производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран. Программа мероприятия будет актуальна как для представителей бизнеса и профессионалов отрасли, так и для городских жителей.

Деловая часть включает в себя официальное открытие с представителями администрации Тульской области, круглый стол с международной делегацией из стран БРИКС; презентации компаний-участников, в рамках которой они представят свои новинки и познакомят гостей с актуальными технологиями и решениями. В качестве развлекательной программы гостей ждет атмосфера настоящего праздника с концертной программой, созданной в поле инфраструктурой для отдыха, детскими площадками и гастрономическими зонами. В течение всех дней выставки будет возможность провести тест-драйв сельхозтехники, полетать на самолете, для которого будет создана взлетная полоса рядом с территорией кемпинга, познакомиться с вакансиями от ПХ «Лазаревское» и выиграть памятные призы.

Программа «Дня Поля Тульской области»:

22 июня, 9.00–19.00

С 11.00 до 12.30 состоится торжественное открытие, где выступят:

- Дмитрий Миляев, Первый заместитель Губернатора Тульской области;

- Алексей Степин, Министр сельского хозяйства Тульской области;

- Кристина Романовская, генеральный директор компании ПХ «Лазаревское»;

- Анна Нестерова, руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председатель российской части Женского делового альянса БРИКС.

С 12.30 до 14.00 в программе мероприятия запланировано проведение круглого стола, посвященного развитию экспортно-импортных отношений. Торговые представительства и международные делегации из стран БРИКС, а также собственники 10 крупнейших компаний-экспортеров Тульской области смогут обменяться опытом и обсудить самые актуальные мировые тенденции, задачи и решения в агроотрасли.

Помимо деловой составляющей, гости примут участие в развлекательной части выставки, где познакомятся с миром сельского хозяйства. В демонстрационной зоне техники будет представлено передовое сельскохозяйственное оборудование. На организованной зоне тест-драйва каждый желающий оценит и протестирует технику в действии. Отдельное внимание будет уделено демо-посевам, которые станут презентацией нового завода по производству семян ПХ «Лазаревское» — крупнейшего в федеральном округе. Этот современный завод, который в августе введут в эксплуатацию, сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства региона.

23 июня, 9.00–19.00

Второй день выставки будет посвящен карьерному дню в агроиндустрии. В рамках деловой программы гости выставки и студенты кафедр агрономии из ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова, а также центра занятости посетят выставку и смогут познакомиться с открытыми вакансиями ПХ «Лазаревское». Они узнают о перспективах и возможностях карьерного роста в сельском хозяйстве, протестируют технику и получат представление о том, каким образом сажают различные виды культур. Более того, будет возможность принять участие в развлекательной викторине, в рамках которой те, кто лучше всех ответит на вопросы, получат памятный приз.

Выставка пройдёт 22–23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щёкинский район, Тульская область), время работы — с 9.00 до 19.00. Вход свободный.

Генеральный партнер мероприятия — Россельхозбанк, информационные партнеры мероприятия — ТВ Брикс, Женский деловой Альянс БРИКС, АСХОД, РЗС.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте компании [https://www.lazarevo.ru/den-polya-2023/].