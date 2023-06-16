«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

На торжественной церемонии были отмечены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали почетные гости.

Врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая поделилась достижениями Медицинского института ТулГУ:

- Сегодня многие из получивших заслуженные награды говорили об успехах своих медучреждений. Но достижения у нас есть и в научной среде. Так, в этом году нам удалось стать победителями на Всероссийском уровне среди студентов старших курсов. Наша воспитанница представила излечение редчайшего случая врожденной патологии лучезапястного сустава с полным восстановлением его функции. И если в течение 6 лет мы занимали второе-третье места, то на этот раз компетентное жури из 30 профессоров однозначно присудило нам первое. Еще одна наша победа - в номинации «От красоты до системности» — удачно проведенное лечение тяжелейшей системной склеротомии в следствии имплантации.

«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

Также в этом году все медицинское сообщество отмечает 100-летие академика Валентины Александровны Насоновой. В течение 10 лет ревматологами России велась планомерная работа по увековечиванию ее имени. В Туле же в ближайшее время будет открыт памятный знак, посвященной этой удивительной женщине, которая сделала так много для отечественной медицины как ученый, руководитель и педагог.

Валентина Сороцкая завершала церемонию награждения победителей конкурса «Клиника года -2023». Она вручила награды в четырех номинациях, где «Лучшим центром косметологии» была признана «Клиника красоты», «Лучшей стоматологической клиникой: эстетика, инновации, качество» - Клиника эстетической и функциональной стоматологии «Smile Spa», «Лучшей клиникой интеллектуальной косметологии и здоровья» - «Центр эстетической медицины «Талисия», «Лучшой клиникой эстетической стоматологии» - клиника «L Dent».

«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

- Эта награда — настоящее народное признание и любовь для нас, огромный стимул для дальнейшей работы, - признала в ответном слове главный врач «Клиники красоты» Елена Стальная. - Наши врачи постоянно совершенствуются, чтобы наш пациенты кардинально меняли жизнь в лучшую сторону.

«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

- Хотелось бы поблагодарить всех, поддержавших нашу клинику при голосовании. Мы обязательно оправдаем ваше доверие! - заверил ведущий хирург-имплантолог «Smile Spa» Мусави Эрфан.

«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

- Очень неожиданно и приятно оказаться в таком окружении коллег — настоящих профессионалов своего дела, - сказала Оксана Кергинто, управляющая тульским филиалом сети центров «Талисия». - Надеемся встретиться здесь и в следующем году.

«Клиника года-2023» в Туле: Победа настоящих профессионалов

- Это, прежде всего, победа всей нашей замечательной команды, каждый член которой уникален и особенен, - подчеркнул основатель «L Dent» Элвар Ахадов. - Спасибо всем за оценку нашего труда.