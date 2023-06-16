«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

На торжественной церемонии были отмечены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали почетные гости.

Врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская подчеркнула, что, несмотря на появившиеся в последнее время профессиональные дни узких специалистов, по-прежнему принято отмечать общий праздник медработников:

- Врачи — это те люди, которые дарят жизнь. И сам он свою жизнь посвящает делу, отдавая ему все свое время — рабочее, на отдыхе, в дороге. Мы сами выбрали такой образ жизни. Мы сами выбрали его. Такова наша доля. И очень радует, что наш труд ценится. Но еще больше радует, когда пациенту становится лучше, когда достигается тот результат в лечении, к которому мы вместе с ним шли, несмотря порой на всю тяжесть такой работы.

Ирина Витальевна награждала победителей в нескольких номинациях. Так, «Лучшей многопрофильной клиникой» стала Клиника «Л`Мед», «Лучшей клиникой аппаратной косметологии и эстетической медицины» - Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Лучшим санаторием оздоровительной и реабилитационной медицины» - санаторий (курорт) «Краинка». В номинации «Современные методы диагностики и лечения для всей семьи» победил Тульский центр диагностики и лечения, а в «Лучшая клиника актуальной косметологии» - Клиника эстетической медицины «Chronos Clinic».

«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

- Нам в этом году исполняется 21 год, а на Руси семерка — магическая цифра, - так что наша победа в конкурсе — это неспроста, - поделился наблюдением генеральный директор клиники «Л-мед» Александр Варев, пожелав коллегам профессиональных успехов и мирного неба над головой.

«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

- Есть такая поговорка: поздно быть скромным, когда ты лучший, - объявила руководитель и основатель собственной клиники Елена Черных. - И это про работающих у нас специалистов. Подтверждением тому факт, что наша доктор стала лучшей в отдельной номинации. А значит, мы растем, совершенствуемся. Мы - на правильном пути!

«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

В свою очередь главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко пригласил всех присутствующих к себе в гости на празднование 185-летия здравницы, которое состоится в следующем году.

«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

- От лица всего коллектива Тульского центра диагностики и лечения хотела бы поблагодарить всех, кто проголосовал за нас, - сказала его руководитель Наталья Долбышева. - А коллег поздравить с наступающим праздником.

«Клиника года-2023» в Туле: Поздно быть скромным, когда ты лучший

- Мы здесь дебютанты, - призналась руководитель «Chronos Clinic» Ирина Алексеева. - Мы только открылись год назад, но нам уже посчастливилось попасть в число победителей конкурса. И я выражаю слова искренней благодарности от себя лично всем медицинским работникам, потому как профессионалы вашей профессии спасли мою маму от онкологии. Низкий поклон всем вам за ваш талант и самоотверженную работу!