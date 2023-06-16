«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

На торжественной церемонии были награждены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали почетные гости.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури выразил слова благодарности в адрес организаторов конкурса «Комсомоки» в Туле, отметив:

- Встречи представителей медицинского сообщества не бывают частными, но мы всегда знаем о профессиональных достижениях друг друга, радуемся за коллег. По сути, подведение итогов конкурса «Клиника года» - это причина для того, чтобы собрать целую конференцию. Семь лет назад, когда «Клиника года» только начиналась, участников было гораздо меньше, но я еще тогда выразил уверенность, что проект будет развиваться, и вот он уже — всенародный. Потому что все больше и больше медработников, клиник, лечебных учреждений разного профиля и принадлежности - государственных и частных — становятся его номинантами в регионе. И с каждым годом все больше людей оценивают нашу работу. Значит, простые люди, наши пациенты, проникаются уважением и любовью к нашей деятельности.

Поэтому отдельное спасибо организаторам конкурса за такой подарок нашему медицинскому сообществу в канун профессионального праздника! А всем собравшимся здесь — хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, новых побед, добра. И отдельно отмечу тех из нас, кто вернулся из зоны действия СВО, еще только собирается туда отправиться. Все они достойны того, чтобы быть отдельно отмеченными. Уверен, в следующем конкрсе «Клиника года» так и будет!

Юрий Иванович вручал дипломы, статуэтки и подарки в нескольких номинациях. В номинации «Лучшая здравница комплексного лечения заболеваний» стала ООО «Туластройсервис» (санаторий «Строитель»), в «Инновации, профессионализм и доступность в офтальмологии» - «Центр здорового зрения», «Лучшим специализированный центр диагностики и лечения» - Центр Подологии Доктора Дато, «Лучшей наркологической клиникой региона» - ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», «Лучшой клиникой инновационных методов лечения в офтальмологии» - АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®», «Лучшей клиникой репродуктивного здоровья и планирования семьи» - Сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» Тула.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

В ответном слове директор санатория «Строитель» Наталия Тимохина прочитала шуточный стишок про доктора Эдуарда Успенского «Дам тебе малины, меда. Апельсинов, а еще печенье — вот и все лечение»:

- Кроме всего этого, мы в санатории предлагаем нашим пациентам настоящую медицинскую помощь на высокотехнологичном функциональном оборудовании. Так что приглашаю к нам лечиться.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

Получая заслуженную награду детский врач-офтальмолог Центра здорового зрения Ольга Бракоренко пообещала и дальше оправдывать высокое звание лучшей в номинации:

- Мы хотим, чтобы все наши пациенты видели мир в полной его красоте. Будем развиваться и надеемся оказаться на этой сцене и в следующем году.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

Руководитель и основатель Центра подологии Дато Чиглашвили поведал собравшимся о непростой дороге к созданию его клиники, поблагодарил семью, поддержавшую его идею стать врачом и пожелал всем:

- Наша основная цель, чтобы все наши пациенты были здоровы и счастливы! Того же могу пожелать и коллегам.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

Заместитель главного врача по лечебной работе наркодиспансера Игорь Фецура, отметил, что награду его коллектив получает уже не первый раз:

- Перед нами стоят достаточно большие и серьезные задачи перед обществом, и мы с ними, уверен, справляемся. Доказательством тому народное признание.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

- На самом деле хотелось бы сказать самые добрые слова в адрес организаторов — газеты «Комсомольская правда». Лично у меня название всегда ассоциируется с самим комсомолом, молодостью, грандиозными планами на жизнь, которые удалось воплотить, - отметил председатель наблюдательного совета клиники ВЗГЛЯД®, заслуженный изобретатель РФ, кандидат технических наук Игорь Мацур. - Нашей клинике в этом году 20 лет, и все эти годы рядом с нами была «Комсомолка» в Туле, будучи изданием на пике событий. В этом году, благодаря «Комсомолке» в серии статей мы вспомнили свою историю. И поняли, что по-прежнему есть, куда стремиться, развиваться, всегда чувствовать себя молодыми.

«Клиника года-2023» в Туле: высокая оценка пациентов

- Нашему центру в этому году исполняется пять лет, и за это время мы уже успели пройти замечательный путь, - в свою очередь подчеркнули исполнительный директор клиники "Мать и Дитя - Тула Наталия Казанкина и главврач Ангелина Чибисова. - И в этом - заслуга всей нашей команды профессионалов, которые подарили счастье материнства уже нескольким тысячам тулячек. А пожелать хотелось, чтобы в нашей работе стало меньше лечения, а больше профилактики.