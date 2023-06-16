«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

На торжественной церемонии были награждены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали почетные гости.

Первую часть победителей награждал заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров, который в своем вступительном слове сказал:

- Не так часто представители нашей профессии собираются чествовать лучших. Тем приятнее такие встречи. Хочется выразить благодарность организаторам за создание такой площадки для обмена опытом, идеями - медицина одна из динамично развивающихся отраслей нашей жизни.

Для меня лично большая честь вручать награды профессионалам своего дела. Поэтому в преддверии профессионального праздника хочется поздравить всех сделавших медицину, помощь людям, делом всей своей жизни. Потому что быть врачом иначе нельзя. Здоровья вам всем и вашим семьям!

Алексей Захаров наградил победителей в номинациях «Лучшая клиника дерматологии и косметологии региона», которой стал «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», а «Лучшей стоматологической клиникой региона» - «Тульская областная стоматологическая поликлиника». В номинации «Лучшая многопрофильная клиника экспертного уровня для всей семьи» победила «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Тула, а в разделе «Лучшая клиника современных методов диагностики и лечения» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула». «Лучшей психиатрической клиникой многоуровневой системы лечения и реабилитации» стала ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П.Каменева», а «Лучшим кардиологическим центром» - вполне логично ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер» (Городская больница № 13 г. Тулы)

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

В ответном слове и.о. главврача кардиодиспансера Ирина Шестова отметила, что ее медучреждение участвует в конкурсе не первый раз:

- С каждым годом я вижу, как мы движемся вперед в ногу со временем в оказании кардиологической помощи. Мы многое сделали за последнее время, располагаемся теперь в новом здании в самом центре города, бывшем роддоме на Демонстрации. Но это не точка — впереди много планов. Искренне хотим, чтобы наша помощь была более доступной и качественной для пациентов. И доказательством того, что нам удается это реализовывать на деле — голоса, отданные за нас в «Клинике года».

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

Голосовавших за областную стоматологическую поликлинику благодарил и ее главный врач Алексей Эрк:

- С каждым годом у нас становится все больше филиалов. В этом году у нас их стало уже 16. На этом фоне очень отрадно, что доктор нашего недавно присоединенного структурного подразделения № 9 — Центра детской стоматологии и ортодонтии — Алена Захарова стала лучшим доктором года.

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

Исполнительный директор «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ» Тула Илиана Марина порадовала всех известим о дальнейшем развитии своего медучреждения:

- Приятно получать такую награду. Это заслуга всего нашего коллектива. В прошлом году мы отметили 15-летие клиники в Туле. Теперь вот открываем второй корпус — так что идет постоянное развитие и расширение.

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

- Наше медучреждение получает эту награду не в первый раз, - отметила заместитель главного врача КВД Анжелика Климанова. - Но каждый раз это волнительно и приятно.

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

- Мы тоже на этой сцене который год подряд, - согласилась с ней заместитель главврача РЖД-больницы Ирина Головина. - Но это значит, что пациенты нам доверяют, мы развиваемся, и надеемся встречаться со всеми вами, коллеги, тут и впредь.

«Клиника года-2023» в Туле: находясь в постоянном развитии

- Мне хочется поздравить всех с профессиональным праздником, пожелать благополучия, мирного неба над головой. Всему моему коллективу, большой команде профессионалов, помогающих людям, во главе которой я стою, - сказал главврач психиатрической больницы Лев Лосев и пошутил: - Если говорить о том, что врач — это образ жизни, то главврач — это уже диагноз.