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Происшествия16 июня 2023 6:46

В День России в Туле силовики задержали четверых активистов за несогласованный пикет

Каждый из участников получил штраф в размере 30 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В День России в Туле силовики задержали четверых активистов за несогласованный пикет

В День России в Туле силовики задержали четверых активистов за несогласованный пикет

Фото: соцсети

В День России в Туле задержали четверых активистов прозападной организации за несогласованный пикет. Об этом сообщает telegram-канал «Тула. Экстремизм».

Так, 12 июня трое туляков и гость города вышли на улицу возле входа в Центральный парк имени Белоусова с флагами. Проходящие мимо граждане не заставили себя долго ждать и сообщили об этом в полицию.

Правоохранительные органы привлекли активистов к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Каждый из участников получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако цели проведения своей акции нарушители так и не рассказали.

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