«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Каждый год конкурсе принимают участие в различных номинациях не только, без преувеличения, лучшие лечебно-профилактические учреждения региона, но и настоящие профессионалы своего дела — медицинские работники. И только сами пациенты могут оценить их работу, донести до всех свое мнение - через конкурс «Клиника года»!

Федеральный проект стартовал, благодаря «Комсомолке» еще в 2014 году. С тех пор высказать свое мнение смогли жители десятков российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Уфы и многих других.

Семь лет – это возраст!

Конечно же, к проекту «Клиника года» примкнула и Тульская область. В 2023 году это был уже седьмой подобный региональный конкурс.

«Клиника года» - это не просто навигация по частным и государственным клиникам, это возможность, воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут тулякам сохранить и приумножить здоровье и красоту! Данный проект оповещает туляков об изменениях в сфере здравоохранения, доносит до них наиболее актуальную информацию о возможностях врачей и современных методов лечения. И все это — на страницах газеты «Комсомольская правда» - Тула» и на сайте tula.kp.ru.

С каждым годом число участников проекта «Клиника года» расширяется, а сами туляки принимают в нем все более и более активное участие. Так, в этом году в конкурсе было заявлено 22 медицинских учреждений региона, а в отдельной номинации «Доктор года» - 12 профессионалов своего дела.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Общество и эксперты

Туляки прислали более 10 000 анкет (предварительно вырезанных со страниц газет или полученных в киосках, заполненных в медицинских центрах), на которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего в 2023 году за клиники проголосовало более 100 000 человек, а за участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 200 000 голосов на сайте «Комсомолки». Это беспрецедентный случай. Такое количество голосов впервые было отдано в нашем регионе. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Голосовать можно было тремя способами: заполнить анкету, размещенную на страницах «Комсомольская правда» – Тула» и отправить ее по указанному в ней адресу почтой, отнести лично в киоски «Пресса». Также была возможность воспользоваться анкетами, которые можно было взять в регистратуре лечебных учреждений. Ну и, наконец, проголосовать на сайте «Комсомолки» tula.kp.ru в специальном разделе «Клиника года». Голосование длилось с февраля и завершилось 13 июня.

Впрочем, не только народное жюри оценивало участников, но и экспертный совет, в который вошли представители врачебного сообщества, общественные деятели.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Награды — достойным!

На торжественной церемонии подведения итогов награды лучшим из лучших вручали Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая.

Открывая торжественный вечер, генеральный директор ООО «Дом прессы» - издателя газеты «Комсомольская правда» в Тульской области — Павел Коренюгин подчеркнул в своем приветственном слове:

- Очень рад видеть в этом зале как новые, так и знакомые лица неоднократных участников нашего конкурса. Давайте сегодня отдадим дань тому ежедневному великому труду, которым вы занимаетесь на своих рабочих местах, спасая жизни. Именно благодаря вам, медицинским работникам любого звена — от медсестер до фельдшеров и врачей, мы преодолели пандемию. А сейчас многие из вас отдают свой гражданский долг в зоне СВО.

Сегодня мы вручаем премию в седьмой раз. Это часть большого федерального проекта, у которого есть четкая миссия популяризации профессии медицинского работника. Чтобы в вашу профессию приходила молодежь.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Доктора года — 2023

В честь семилетия конкурса «Клиника года-2023», было решено отметить семь победителей в номинации среди лучших специалистов.

За участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 200 000 голосов. Это беспрецедентный случай! Такого количество голосов до сих пор не регистрировалось в нашем регионе. И вот рекорд поставлен. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Награды профессионалы получали из рук мэра города Тулы Ольги Слюсаревой, которая отметила:

– Для многих из вас медицина стала призванием, ведь это сложная и ответственная работа, требующая не только знаний и опыта, но также большой самоотдачи, душевных сил и терпения. Ежедневно вы испытываете огромную физическую и моральную нагрузку, оберегая здоровье туляков, ведя борьбу с тяжелыми заболеваниями и спасая жизни. Не каждый способен принять чужую боль. Люди, которые ежедневно с ней сталкиваются, достойны самого глубокого уважения. От всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Символ признания ваших заслуг – народная премия «Клиника года». За вас голосовали тысячи жителей – тех, к кому вы вовремя пришли на помощь, помогли преодолеть болезни и вернуть радость здоровой жизни.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Из 12 претендентов народным голосованием были отобраны лучшие из лучших среди докторов года. Вот их имена:

Любовь Анатольевна Зубарева - врач кардиолог, врач функциональной диагностики клиники «Л’Мед»,

Николай Михайлович Жилин - врач-невролог, заведующий неврологическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»,

Людмила Петровна Алехина - врач высшей категории, заведующая Тульской Клиникой микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД» действующий врач-офтальмолог, лазерный офтальмохирург,

Надежда Александровна Фокина - врач-косметолог «Клиники эстетической медицины Елены Черных», руководитель направления трихологии,

Алена Андреевна Захарова - детский стоматолог, стоматолог-хирург, заведующая отделением ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» филиал N9 - Центра детской стоматологии и ортодонтии

Дато Семенович Чиглашвили - врач-хирирг ГУЗ «ГБ №3 г. Тулы», к.м.н., доцент каф. хирургических болезней Тульского мединститута, основатель «Центра подологии Доктора Дато»,

Элвар Магеррамалиевич Ахадов - основатель и руководитель стоматологической клиники L Dent.

По праву лучшие

Далее были награждены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали другие почетные гости церемонии.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Так, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров в своем вступительном слове сказал:

- Не так часто представители нашей профессии собираются чествовать лучших. Тем приятнее такие встречи. Хочется выразить благодарность организаторам за создание такой площадки для обмена опытом, идеями - медицина одна из динамично развивающихся отраслей нашей жизни.

Для меня лично большая честь вручать награды профессионалам своего дела. Поэтому в преддверии профессионального праздника хочется поздравить всех сделавших медицину, помощь людям, делом всей своей жизни. Потому что быть врачом иначе нельзя. Здоровья вам всем и вашим семьям!

Андрей Захаров наградил победителей в номинациях «Лучшая клиника дерматологии и косметологии региона», которой стал «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», а «Лучшей стоматологической клиникой региона» - «Тульская областная стоматологическая поликлиника». В номинации «Лучшая многопрофильная клиника экспертного уровня для всей семьи» победила «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Тула, а в разделе «Лучшая клиника современных методов диагностики и лечения» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула». «Лучшей психиатрической клиникой многоуровневой системы лечения и реабилитации» стала ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П.Каменева», а «Лучшим кардиологическим центром» - вполне логично ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер» (Городская больница № 13 г. Тулы)

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

В ответном слове главврач ГБ № 13 Ирина Шестова отметила, что ее медучреждение участвует в конкурсе не первый раз:

- С каждым годом я вижу, как мы движемся вперед в ногу со временем в оказании кардиологической помощи. Мы многое сделали за последнее время, располагаемся теперь в новом здании в самом центре города, бывшем роддоме на Демонстрации. Но это не точка — впереди много планов. Искренне хотим, чтобы наша помощь была более доступной и качественной для пациентов. И доказательством того, что нам удается это реализовывать на деле — голоса, отданные за нас в «Клинике года».

Голосовавших за областную стоматологическую поликлинику благодарил и ее главный врач Алексей Эрк:

- С каждым годом у нас становится все больше филиалов. В этом году у нас их стало уже 16. На этом фоне очень отрадно, что доктор нашего недавно присоединенного структурного подразделения № 9 — Центра детской стоматологии и ортодонтии — Алена Захарова стала лучшим доктором года.

Исполнительный директор «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ» Тула Илиана Марина порадовала всех известим о дальнейшем развитии своего медучреждения:

- Приятно получать такую награду. Это заслуга всего нашего коллектива. В прошлом году мы отметили 15-летие клиникив Туле. Теперь вот открываем второй корпус — так что идет постоянное развитие и расширение.

- Мне хочется поздравить всех с профессиональным праздником, пожелать благополучия, мирного неба над головой. Всему моему коллективу, большой команде профессионалов, помогающих людям, во главе которой я стою, - сказал главврач психиатрической больницы Лев Лосев и пошутил: - Если говорить о том, что врач — это образ жизни, то главврач — это уже диагноз.

Слова благодарности в адрес организаторов конкурса «Комсомоки» в Туле поддержал и врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури:

- Действительно, встречи представителей медицинского сообщества не бывают частными, но мы всегда знаем о профессиональных достижениях друг друга, радуемся за коллег. По сути, подведение итогов конкурса «Клиника года» - это причина для того, чтобы собрать целую конференцию.

Семь лет назад, когда «Клиника года» только начиналась, участников было гораздо меньше, но я еще тогда выразил уверенность, что проект будет развиваться, и вот он уже — всенародный. Потому что все больше и больше медработников, клиник, лечебных учреждений разного профиля и принадлежности - государственных и частных — становятся его номинантами в регионе. И с каждым годом все больше людей оценивают нашу работу. Значит, простые люди, наши пациенты, проникаются уважением и любовью к нашей деятельности.

Поэтому отдельное спасибо организаторам конкурса за такой подарок нашему медицинскому сообществу в канун профессионального праздника! А всем собравшимся здесь — хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, новых побед, добра. И отдельно отмечу тех из нас, кто вернулся из зоны действия СВО, еще только собирается туда отправиться. Все они достойны того, чтобы быть отдельно отмеченными. Уверен, в следующем конкрсе «Клиника года» так и будет!

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Юрий Иванович вручал дипломы, статуэтки и подарки также в нескольких номинациях. Так, в номинации «Лучшая здравница комплексного лечения заболеваний» стала ООО «Туластройсервис» (санаторий «Строитель»), в «Инновации, профессионализм и доступность в офтальмологии» - «Центр здорового зрения», «Лучшим специализированный центр диагностики и лечения» - Центр Подологии Доктора Дато, «Лучшей наркологической клиникой региона» - ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», «Лучшой клиникой инновационных методов лечения в офтальмологии» - АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®», «Лучшей клиникой репродуктивного здоровья и планирования семьи» - Сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» Тула.

В ответном слове директор санатория «Строитель» Наталия Тимохина прочитала шуточный стишок про доктора Эдуарда Успенского: «Дам тебе малины, меда. Апельсинов, а еще печенье — вот и все лечение»:

- Кроме всего этого, мы в санатории предлагаем нашим пациентам настоящую медицинскую помощь на высокотехнологичном функциональном оборудовании. Так что приглашаю к нам лечиться

Получая заслуженную награду детский врач-офтальмолог Центра здорового зрения Ольга Бракоренко пообещала и дальше оправдывать высокое звание лучшей в номинации:

- Мы хотим, чтобы все наши пациенты видели мир в полной его красоте. Будем развиваться и надеемся оказаться на этой сцене и в следующем году.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Руководитель и основатель Центра подологии Дато Чиглашвили поведал собравшимся о непростой дороге к созданию его клиники, поблагодарил семью, поддержавшую его идею стать врачом и пожалал всем:

- Наша основная цель, чтобы все наши пациенты были здоровы и счастливы! Того же могу пожелать и коллегам.

Заместитель главного врача по лечебной работе наркодиспансера Игорь Фецура, отметил, что награду его коллектив получает уже не первый раз:

- Перед нами стоят достаточно большие и серьезные задачи перед обществом, и мы с ними, уверен, справляемся. Доказательством тому народное признание.

- На самом деле хотеось бы сказать самые добрые слова в адрес организаторов — газеты «Комсомольская правда». Лично у меня название всегда ассоциируется с самим комсомолом, молодостью, грандиозными планами на жизнь, которые удалось воплотить, - отметил председатель наблюдательного совета клиники ВЗГЛЯД®, заслуженный изобретатель РФ, кандидат технических наук Игорь Мацур. - Нашей клинике в этом году 20 лет, и все эти годы рядом с нами была «Комсомолка» в Туле, будучи изданием на пике событий. В этом году, благодаря «Комсомолке» в серии статей мы вспомнили свою историю. И поняли, что по-прежнему есть, куда стремиться, развиваться, всегда чувствовать себя молодыми.

- Нашему центру всего пять лет, но за это время мы тоже прошли замечательный путь, - в свою очередь подчеркнули главврач тульского медицинского центра сети «МАТЬ и ДИТЯ» Ангелина Чибисова и вышедшая с ней на сцену исполнительный директор клиники Наталия Казанкина. - И в этом - заслуга всей нашей команды профессионалов. А пожелать хотелось, чтобы в нашей работе стало меньше лечения, а больше профилактики.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская подчеркнула, что, несмотря на появившиеся в последнее время профессиональные дни узких специалистов, по-прежнему принято отмечать общий праздник медработников:

- Врачи — это те люди, которые дарят жизнь. И сам он свою жизнь посвящает делу, отдавая ему все свое время — рабочее, на отдыхе, в дороге. Мы сами выбрали такой образ жизни. Мы сами выбрали его. Такова наша доля. И очень радует, что наш труд ценится. Но еще больше радует, когда пациенту становится лучше, когда достигается тот результат в лечении, к которому мы вместе с ним шли, несмотря порой на всю тяжесть такой работы.

Ирина Витальевна награждала победителей также в нескольких номинациях. Так, «Лучшей многопрофильной клиникой» стала Клиника «Л`Мед», «Лучшей клиникой аппаратной косметологии и эстетической медицины» - Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Лучшим санаторием оздоровительной и реабилитационной медицины» - санаторий (курорт) «Краинка». В номинации «Современные методы диагностики и лечения для всей семьи» победил Тульский центр диагностики и лечения, а в «Лучшая клиника актуальной косметологии» - Клиника эстетической медицины «Chronos Clinic».

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

- Нам в этом году исполняется 21 год, а на Руси семерка — магическая цифра, - так что наша победа в конкурсе — это неспроста, - поделился наблюдением генеральный директор клиники «Л-мед» Александр Варев, пожелав коллегам профессиональных успехов и мирного неба над головой.

- Есть такая поговорка: поздно быть скромным, когда ты лучший, - объявила руководитель и основатель собственной клиники Елена Черных. - И это про работающих у нас специалистов. Подтверждением тому факт, что наша доктор стала лучшей в отдельной номинации. А значит, мы растем, совершенствуемся. Мы - на правильном пути!

В свою очередь главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко пригласил всех присутствующих к себе в гости на празднование Александрович 185-летия здравницы, которое в следующем году.

- Мы здесь дебютанты, - призналась главный врач «Chronos Clinic» Тамила Солтанова. - Мы только открылись год назад, но нам уже посчастливилось попасть в число победителей конкурса. И я выражаю слова искренней благодарности от себя лично всем медицинским работникам, потому как профессионалы вашей профессии спасли мою маму от онкологии. Низкий поклон всем вам за ваш талант и самоотверженную работу!

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

В свою очередь врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая поделилась достижениями Медицинского института ТулГУ:

- Сегодня многие из получивших заслуженные награды говорили об успехах своих медучреждений. Но достижения у нас есть и в научной среде. Так, в этом году нам удалось стать победителями на Всероссийском уровне среди студентов старших курсов. Наша воспитанница представила излечение редчайшего случая врожденной патологии лучезапястного сустава с полным восстановлением его функции. И если в течение 6 лет мы занимали второе-третье места, то на этот раз компетентное жури из 30 профессоров однозначно присудило нам первое. Еще одна наша победа - в номинации «От красоты до системности» — удачно проведенное лечение тяжелейшей системной склеротомии в следствии имплантации.

Также в этом году все медицинское сообщество отмечает 100-летие академика Валентины Александровны Насоновой. В течение 10 лет ревматологами России велась планомерная работа по увековечиванию ее имени. В Туле же в ближайшее время будет открыт памятный знак, посвященной этой удивительной женщине, которая сделала так много для отечественной медицины как ученый, руководитель и педагог.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Валентина Сороцкая завершала церемонию награждения победителей конкурса «Клиника года -2023». Ей досталось вручить в четырех оставшихся номинациях, где «Лучшим центром косметологии» была признана «Клиника красоты», «Лучшей стоматологической клиникой: эстетика, инновации, качество» - Клиника эстетической и функциональной стоматологии «Smile Spa», «Лучшей клиникой интеллектуальной косметологии и здоровья» - «Центр эстетической медицины «Талисия», «Лучшой клиникой эстетической стоматологии» - клиника «L Dent»

- Эта награда — настоящее народное признание и любовь для нас, огромный стимул для дальнейшей работы, - признала в ответном слове главный врач «Клиники красоты» Елена Стальная. - Наши врачи постоянно совершенствуются, чтобы наш пациенты кардинально меняли жизнь в лучшую сторону.

Торжественную церемонию награждения украсили выступления исполнителя ретро-шлягеров Игоря Каменского и «Мини-мисс Тула - 2023», «Первой вице мини-мисс Россия - 2023» саксофонистки Миланы Коренюгиной с кавер-версией мирового хита из фильма «Уэнсдэй». А в заключение праздника все его участники снялись на групповом фото.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Главным партнером церемонии награждения «Клиника года — 2023» выступила группа компаний «РОСБИО» - фармацевтическое предприятие, которое занимается разработкой новых высокотехнологических инновационных технологий в получении отечественных лекарственных препаратов и альтернативного биотоплива, не имеющее аналогов в России и за рубежом.

Ее генеральный директор Айрат Еникеев, припомнив первоисточник «клятвы Гиппократа», неоднократно видеоизменявшейся с прошествием времени, познакомил собравшихся с историей получения передового антиспетика нового поколения, названного «Тригексилон»: - ООО «РОСБИО» около 20 лет производило всем известный «Хлоргекседина биглюконат». В 2014 году в ходе испытаний, проведенных нашим научно-исследовательским институтом, стало ясно, что за 70 лет к нему у микрофлоры выработалась резистенция. После обсуждения проблемы с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории было принято решение приступить к работе по созданию на основе хлоргекседина другого препарата. Так, в 2021 году ООО «РОСБИО» удалось открыть новую молекулу которой ранее не существовало, создать на ее основе новый препарат и провести его испытания на животных, который мы назвали «Тригексилон». До сих пор такие сложные трехкомпонентные комплексы не изучались, а мы это сделали и в итоге получили более сильный антисептик с более широким спектром применения.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Главное преимущество «Тригексилона» — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он также обладает пролонгированным действием до 3 часов, ускоряет заживление ран, нетоксичен и гипоаллергенен, убивает 99% микробов и вирусов, без запаха, а также не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает чувства жжения.

Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства. Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Совершенно очевидно, что спектр применения нового препарата — весьма широк. И пока ведутся необходимые исследования, ООО «РОСБИО» выстраивает схему его распространения. Пока, в качестве дезсредства, «Тригексилон» появился на интернет-площадках, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, но вскоре станет доступным для всех в аптечных сетях.

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

Также партнерами мероприятия стали ООО «Белевская пастильная мануфактура», кондитерская фабрика «Тульский пряник», всем известная как «Пекарня Поляковой», а также, семейная ферма «Семкино подворье», сеть аптек «Любимая аптека», японские тонометры «Ниссей», «Тульский хлебокомбинат» и «Тульский мясокомбинат».

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!

«Клиника года-2023» в Туле: награды — достойным!