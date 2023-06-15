На ПМЭФ-2023 Тулажелдормаш подписал соглашение о реализации проекта по реконструкции завода

Соглашение было подписано генеральным директором Группы ПТК, членом Совета директоров АО «Тулажердормаш» Александром Силкиным с губернатором Тульской области Алексем Дюминым и Председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. В рамках взаимодействия на территории региона до 2026 года будет реализован первый этап инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей АО «Тулажелдормаш».

- Это не первая инвестиция в предприятие, в течение 5-7 лет активно развиваемся. Есть результат. Получили высокую оценку. Мы выбрали cтратегию не локализации изделий с наших западных партнеров, а пошли по трудному пути изготовления отечественных машин, опираясь на российские технологические решения. В целом опираемся на российского инженера, технолога, конструктора, - подчеркнул Александр Силкин.

В декабре 2022 года президиумом Правительственной комиссии по транспорту одобрена Программа поэтапного вывода путевого комплекса ОАО «РЖД» на нормативный уровень до 2035 года, предусматривающая увеличение объемов проведения ремонтов и обновление парка путевой техники, а также с 2025 года увеличение ее закупки более чем в три раза.

На ПМЭФ-2023 Тулажелдормаш подписал соглашение о реализации проекта по реконструкции завода

- «Тулажелдормаш» – предприятие с богатейшей историей. Сегодня подписано соглашение о модернизации его производственных мощностей. Это позволит кратно увеличить объём выпуска путевых машин для нужд РЖД, не имеющих мировых аналогов, - отметил Алексей Дюмин.

Предполагается, что в рамках проекта в Тульской области будет создан современный высокотехнологический производственный комплекс без остановки действующего производства по изготовлению путевой техники.

Объем инвестиций в проект составляет около 2,5 млрд рублей. Они будут направлены на строительство и техническое перевооружение предприятия. Кроме того, планируется создание порядка 80 новых рабочих мест.

- Подписанное сегодня соглашение закрепило наши общие намерения поддерживать важные для региона и страны проекты, которые помогают и техническому, транспортному развитию, и экономическому росту Тульской области. ПСБ поддерживает важнейшие инфраструктурно и общественно значимые программы, предлагая льготные условия кредитования, субсидированные ставки для бизнеса и предприятий, а также широкий спектр других финансовых и нефинансовых сервисов, – прокомментировал Петр Фрадков.