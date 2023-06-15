16 июня в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00 - ул. Первомайская, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18, 18-а, 56; ул. Ф. Энгельса, 50-б, 52, 54, 101, 112-а; ул. Свободы, 55, 59, 60; пр-т Ленина, 56-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 1-г, 2; ул. Мосина, 29; п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-24 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в30; ул. Крылова, 1-55 (нечётн.), 18-56 (чётн.), 20-а, 26-а, 57-а; ул. Тургенева, 13-53 (нечётн.), 2-54 (чётн.), 5; ул. Пушкина, 1-17, 25-47 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 5-а; ул. Маяковского, 2-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 23, 25, 25/1, 25-б, 27, 29, 31, 33, 34; ул. Кольцова, 1-53 (нечётн.), 4-36 (чётн.), 53-а; ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.); ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-58 (чётн.), 56-а, 58-а; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 6-11; ул. Белинского, 2-14 (чётн.); ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а; ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Грибоедова, 1-а, 6-а;
с 12:00 до 15:00 - ул. Вересаева, 4, 8; ул. Д. Ульянова, 1-а ; Красноармейский пр-т, 25, 27, 29.