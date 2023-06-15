Жители Белева получили современное освещение

Работы по установке нового освещения в Белеве завершили раньше срока

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» завершили работы по модернизации инфраструктуры наружного освещения в городе Белеве Тульской области.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом энергетики провели монтаж 909 светодиодных светильников, в т. ч.: 570 светильников мощностью 50 Вт; 80 – мощностью 75 Вт; 259 – мощностью 100 Вт.

Все работы были выполнены досрочно, качественно и с учетом пожеланий заказчика. В дальнейшем энергетики будут выполнять весь комплекс работ, включая обслуживание системы освещения и ликвидацию технологических нарушений. Для этого в «Тулэнерго» есть все необходимое – положительный опыт реализации проектов, профессионализм персонала, спецтехника и соответствующее оборудование.

- Теперь более 12 тысяч жителей Белева, который получил широкую известность не только из-за своего богатого исторического наследия, но и производства знаменитой яблочной пастилы, обеспечены комфортными условиями благодаря современной и энергоэффективной системе наружного освещения, – прокомментировал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков.

Есть мнение

Глава администрации МО Белевский район Наталья Егорова:

- Работу с целью обновления наружного освещения мы ведем с 2018 года. Освещение города было явно недостаточным. А ведь именно от качественного освещения зависит безопасность дорожного движения, безопасность пешеходов и самое главное, детей! Мы обратились в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго», в марте были подписаны все документы, работы должны были завершить до 1 июня. Но, возможно из-за того, что монтаж выполнял Белевский РЭС, сотрудники которого сами являются жителями нашего города, работы по установке нового освещения были завершены раньше срока – к 1 мая!

В результате заменены 760 старых светильников и установлены 149 новых. Результат превзошел все ожидания: вечерний Белев по-настоящему преобразился, освещение смотрится очень красиво! Помимо эстетики, решился вопрос безопасности как перекрестков, так и пешеходных переходов. Важно, что энергетики «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» взяли на себя и обслуживание всей городской системы освещения сроком на 6 лет.

Хочу отметить, что работа шла во взаимодействии с нашими жителями, которые рекомендовали на некоторых участках установить дополнительное освещение. К их мнению прислушивались, об этом говорят обращения со словами благодарности к нам, в администрацию.

Татьяна, жительница Белева:

- За 40 лет, как я живу в Белеве, такого шикарного освещения не было никогда. Все улицы отлично освещены: это касается как центра города, так и других районов. Большое спасибо за содействие в решении этого вопроса главе администрации Белевского района Наталье Николаевне Егоровой и компании «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго».

Виктория, молодая мама:

- Белев буквально преобразился, с новым освещением стало намного уютнее, комфортнее, а самое главное – безопаснее. Прекрасно освещены дороги, тротуары, стало приятнее гулять и передвигаться по любимому городу.