15 июня - Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам

Своей акцией железнодорожники напоминают водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 15 июня, на 520 переездах МЖД железнодорожники напоминают водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также принимают участие сотрудники ГИБДД, местных администраций, транспортных предприятий, ко взрослым присоединяются школьники из 12 учебных заведений. Работники МЖД вручат более 10 тыс. памяток участникам дорожного движения

Профилактические акции проходят на более чем 500 переездах МЖД

Благодаря системной профилактической работе в текущем году на переездах Московской железной дороги удалось не допустить роста ДТП, снизилось число пострадавших с 10 до 5 человек. Так, за истекший период на переездах МЖД произошло 12 ДТП (13 за аналогичный период прошлого года). Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения.

Благодаря системной профилактической работе в текущем году на переездах Московской железной дороги удалось не допустить роста ДТП

Большое внимание на Московской железной дороге уделяется техническому состоянию переездов. Почти все они оборудованы световой и звуковой сигнализацией. С начала года уже проведен ремонт на 228 переездах. Всего в 2023 году будет выполнен капитальный ремонт на 7 переездах, проведена асфальтировка дорожного покрытия на 503 переездах.