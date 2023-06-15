«Клиника года-2023» в Туле: врач — это призвание

На торжественной церемонии подведения итогов награды лучшим из лучших вручали Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая.

Ольга Слюсарева.

В номинации «Доктор года» награды профессионалы получали из рук мэра города Тулы Ольги Слюсаревой, которая в самом начале церемонии отметила:

– Для многих из вас медицина стала призванием, ведь это сложная и ответственная работа, требующая не только знаний и опыта, но также большой самоотдачи, душевных сил и терпения. Ежедневно вы испытываете огромную физическую и моральную нагрузку, оберегая здоровье туляков, ведя борьбу с тяжелыми заболеваниями и спасая жизни. Не каждый способен принять чужую боль. Люди, которые ежедневно с ней сталкиваются, достойны самого глубокого уважения. От всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Символ признания ваших заслуг – народная премия «Клиника года». За вас голосовали тысячи жителей – тех, к кому вы вовремя пришли на помощь, помогли преодолеть болезни и вернуть радость здоровой жизни.

Далее были награждены 22 медицинских учреждения — каждое в своей номинации, которым статуэтки, дипломы и подарки вручали другие почетные гости церемонии.

Алексей Захаров.

Так, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров в своем вступительном слове сказал:

- Не так часто представители нашей профессии собираются чествовать лучших. Тем приятнее такие встречи. Хочется выразить благодарность организаторам за создание такой площадки для обмена опытом, идеями - медицина одна из динамично развивающихся отраслей нашей жизни.

Для меня лично большая честь вручать награды профессионалам своего дела. Поэтому в преддверии профессионального праздника хочется поздравить всех сделавших медицину, помощь людям, делом всей своей жизни. Потому что быть врачом иначе нельзя. Здоровья вам всем и вашим семьям!

Юрий Цкипури.

Его слова благодарности в адрес организаторов конкурса «Комсомолки» в Туле поддержал и врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури:

- Действительно, встречи представителей медицинского сообщества не бывают частными, но мы всегда знаем о профессиональных достижениях друг друга, радуемся за коллег. По сути, подведение итогов конкурса «Клиника года» - это причина для того, чтобы собрать целую конференцию.

Семь лет назад, когда «Клиника года» только начиналась, участников было гораздо меньше, но я еще тогда выразил уверенность, что проект будет развиваться, и вот он уже — всенародный. Потому что все больше и больше медработников, клиник, лечебных учреждений разного профиля и принадлежности - государственных и частных — становятся его номинантами в регионе. И с каждым годом все больше людей оценивают нашу работу. Значит, простые люди, наши пациенты, проникаются уважением и любовью к нашей деятельности.

Поэтому отдельное спасибо организаторам конкурса за такой подарок нашему медицинскому сообществу в канун профессионального праздника! А всем собравшимся здесь — хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, новых побед, добра. И отдельно отмечу тех из нас, кто вернулся из зоны действия СВО, еще только собирается туда отправиться. Все они достойны того, чтобы быть отдельно отмеченными. Уверен, в следующем конкрсе «Клиника года» так и будет!

Ирина Рублевская.

Врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская подчеркнула, что, несмотря на появившиеся в последнее время профессиональные дни узких специалистов, по-прежнему принято отмечать общий праздник медработников:

- Врачи — это те люди, которые дарят жизнь. И сам он свою жизнь посвящает делу, отдавая ему все свое время — рабочее, на отдыхе, в дороге. Мы сами выбрали такой образ жизни. Мы сами выбрали его. Такова наша доля. И очень радует, что наш труд ценится. Но еще больше радует, когда пациенту становится лучше, когда достигается тот результат в лечении, к которому мы вместе с ним шли, несмотря порой на всю тяжесть такой работы.

Валентина Сороцкая.

В свою очередь врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая поделилась достижениями Медицинского института ТулГУ:

- Сегодня многие из получивших заслуженные награды говорили об успехах своих медучреждений. Но достижения у нас есть и в научной среде. Так, в этом году нам удалось стать победителями на Всероссийском уровне среди студентов старших курсов. Наша воспитанница представила излечение редчайшего случая врожденной патологии лучезапястного сустава с полным восстановлением его функции. И если в течение 6 лет мы занимали второе-третье места, то на этот раз компетентное жури из 30 профессоров однозначно присудило нам первое. Еще одна наша победа - в номинации «От красоты до системности» — удачно проведенное лечение тяжелейшей системной склеротомии в следствии имплантации.

Также в этом году все медицинское сообщество отмечает 100-летие академика Валентины Александровны Насоновой. В течение 10 лет ревматологами России велась планомерная работа по увековечиванию ее имени. В Туле же в ближайшее время будет открыт памятный знак, посвященной этой удивительной женщине, которая сделала так много для отечественной медицины как ученый, руководитель и педагог.

В ответ от самих награжденных также прозвучало немало теплых слов в адрес организаторов «Клиники года-2023» и коллег.