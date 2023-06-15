"Доктор года — 2023": в Туле выбрали семерых лучших!

За участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 200 000 голосов. Это беспрецедентный случай! Такого количество голосов до сих пор не регистрировалось в нашем регионе. И вот рекорд поставлен. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Награды профессионалы получали из рук мэра города Тулы Ольги Слюсаревой, которая отметила:

– Для многих из вас медицина стала призванием, ведь это сложная и ответственная работа, требующая не только знаний и опыта, но также большой самоотдачи, душевных сил и терпения. Ежедневно вы испытываете огромную физическую и моральную нагрузку, оберегая здоровье туляков, ведя борьбу с тяжелыми заболеваниями и спасая жизни. Не каждый способен принять чужую боль. Люди, которые ежедневно с ней сталкиваются, достойны самого глубокого уважения. От всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Символ признания ваших заслуг – народная премия «Клиника года». За вас голосовали тысячи жителей – тех, к кому вы вовремя пришли на помощь, помогли преодолеть болезни и вернуть радость здоровой жизни.

Из 12 претендентов народным голосованием были отобраны лучшие из лучших среди докторов года. Вот их имена:

Любовь Анатольевна Зубарева - врач-кардиолог, врач функциональной диагностики клиники «Л’Мед»,

Николай Михайлович Жилин - врач-невролог, заведующий неврологическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»,

Людмила Петровна Алехина - врач высшей категории, заведующая Тульской Клиникой микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД» действующий врач-офтальмолог, лазерный офтальмохирург,

Надежда Александровна Фокина - врач-косметолог «Клиники эстетической медицины Елены Черных», руководитель направления трихологии,

Алена Андреевна Захарова - детский стоматолог, стоматолог-хирург, заведующая отделением ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» филиал N9 - Центра детской стоматологии и ортодонтии

Дато Семенович Чиглашвили - врач-хирирг ГУЗ «ГБ №3 г. Тулы», к.м.н., доцент каф. хирургических болезней Тульского мединститута, основатель «Центра подологии Доктора Дато»,

Элвар Магеррамалиевич Ахадов - основатель и руководитель стоматологической клиники L Dent.