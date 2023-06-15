«Клиника года-2023» в Туле: победители названы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каждый год конкурсе принимают участие в различных номинациях не только, без преувеличения, лучшие лечебно-профилактические учреждения региона, но и настоящие профессионалы своего дела — медицинские работники. И только сами пациенты могут оценить их работу, донести до всех свое мнение - через конкурс «Клиника года»! Федеральный проект стартовал, благодаря «Комсомолке» еще в 2014 году. С тех пор высказать свое мнение смогли жители десятков российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Уфы и многих других.

Семь лет – это возраст!

Конечно же, к проекту «Клиника года» примкнула и Тульская область. В 2023 году это был уже седьмой подобный региональный конкурс.

«Клиника года» - это не просто навигация по частным и государственным клиникам, это возможность, воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут тулякам сохранить и приумножить здоровье и красоту! Данный проект оповещает туляков об изменениях в сфере здравоохранения, доносит до них наиболее актуальную информацию о возможностях врачей и современных методов лечения. И все это — на страницах газеты «Комсомольская правда» - Тула» и на сайте tula.kp.ru.

С каждым годом число участников проекта «Клиника года» расширяется, а сами туляки принимают в нем все более и более активное участие. Так, в этом году в конкурсе было заявлено 22 медицинских учреждений региона, а в отдельной номинации «Доктор года» - 12 профессионалов своего дела.

Общество и эксперты

Туляки прислали более 10 000 анкет (предварительно вырезанных со страниц газет или полученных в киосках, заполненных в медицинских центрах), на которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего в 2023 году за клиники проголосовало более 100 000 человек, а за участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 200 000 голосов на сайте «Комсомолки». Это беспрецедентный случай! Такое количество голосов впервые было отдано в нашем регионе. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Голосовать можно было тремя способами: заполнить анкету, размещенную на страницах «Комсомольская правда» – Тула» и отправить ее по указанному в ней адресу почтой, отнести лично в киоски «Пресса». Также была возможность воспользоваться анкетами, которые можно было взять в регистратуре лечебных учреждений. Ну и, наконец, проголосовать на сайте «Комсомолки» tula.kp.ru в специальном разделе «Клиника года». Голосование длилось с февраля и завершилось 13 июня.

Впрочем, не только народное жюри оценивало участников, но и экспертный совет, в который вошли представители врачебного сообщества, общественные деятели.

Награды — достойным!

Открывая торжественный вечер, генеральный директор ООО «Дом прессы» - издателя газеты «Комсомольская правда» в Тульской области — Павел Коренюгин подчеркнул в своем приветственном слове:

- Очень рад видеть в этом зале как новые, так и знакомые лица неоднократных участников нашего конкурса. Давайте сегодня отдадим дань тому ежедневному великому труду, которым вы занимаетесь на своих рабочих местах, спасая жизни. Именно благодаря вам, медицинским работникам любого звена — от медсестер до фельдшеров и врачей, мы преодолели пандемию. А сейчас многие из вас отдают свой гражданский долг в зоне СВО.

Сегодня мы вручаем премию в седьмой раз. Это часть большого федерального проекта, у которого есть четкая миссия популяризации профессии медицинского работника. Чтобы в вашу профессию приходила молодежь.

Хочу пожелать вам и вашим трудовым коллективам в вашем лице счастья, удачи и, конечно же, здоровья!

На торжественной церемонии подведения итогов награды лучшим из лучших вручали Глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Ирина Рублевская, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Валентина Сороцкая.