Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами пятерых туляков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых туляков государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован 14 июня на официальном портале правовой информации.

Так, ордена Дружбы удостоен генеральный директор ООО «Новопетровское» Александр Комаров за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главному агроному этой же компании за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник по приемке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции Валерий Горшков.

Главному энергетику тульского предприятия АО «Тулачермет» Вилю Сабаеву присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Профессор Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Дмитрий Романов стал «Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации» за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.