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Общество15 июня 2023 6:34

Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами пятерых туляков

Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации
Михаил КОРЕНЮГИН
Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами пятерых туляков

Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами пятерых туляков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых туляков государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован 14 июня на официальном портале правовой информации.

Так, ордена Дружбы удостоен генеральный директор ООО «Новопетровское» Александр Комаров за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главному агроному этой же компании за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник по приемке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции Валерий Горшков.

Главному энергетику тульского предприятия АО «Тулачермет» Вилю Сабаеву присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» за заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Профессор Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Дмитрий Романов стал «Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации» за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

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