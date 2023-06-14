Николай Воробьев: Киноуроки в школах помогают определить ориентиры будущего

В Туле, на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в рамках партийного проекта «Новая школа» прошел Второй региональный форум «Киноуроки в школах России»

В среду, 14 июня в Туле, на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в рамках партийного проекта «Новая школа» прошел Второй региональный форум «Киноуроки в школах России».

«Киноуроки в школах России» – образовательный проект, дающий возможность в доступном, интересном для школьников формате учить добру, целеустремленности, воспитывать патриотизм и стремление быть полезными обществу. Это фильмы о базовых нравственных ценностях человека, например, о дружбе, мужестве или честности. После просмотра ученики обсуждают материал и закрепляют его социальной практикой – добрым, общественно значимым делом.

- Второй учебный год «Единая Россия» содействует реализации уникального образовательного проекта, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Киноуроки в школах не просто учат добру и пробуждают в детях самые важные гражданские качества. Они помогают воспитать новое поколение людей, которым не все равно, и для которых патриотизм становится широким смысловым понятием и глубоким нравственным смыслом жизни. Это главные ориентиры будущего.

Мероприятие в «Октаве» объединило более 200 представителей образовательных (средних и дошкольных) учреждений со всей области, педагогов и активных родителей.

Мероприятие в «Октаве» объединило более 200 представителей образовательных (средних и дошкольных) учреждений со всей области, педагогов и активных родителей

От имени депутатов, партии «Единая Россия» и лично от Николая Юрьевича Воробьева собравшихся приветствовала первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина:

- В первый год реализации проекта, когда Тула стала его пилотной площадкой, было проведено 400 киноуроков с охватом свыше 5 тысяч школьников, около тысячи родителей и чуть более 200 учителей. И, вне всякого сомнения, инициатива прошлогоднего форума – распространить проект на всю область – было очень правильным решением. Все участники поддержали новый, эффективный формат – социальные практики. Именно они являются основой проекта и позволяют взрослым и детям совместно обсуждать, принимать решения, спорить, а самое главное – побуждают совершать добрые дела. Сегодня в проекте участвуют уже более 44 тысяч школьников, организовано свыше 20 тысяч киноуроков, к ним присоединилось огромное количество активных граждан, общественных организаций, депутатов, волонтеров – это говорит о большом объединяющем значении проекта. От всей души благодарю организаторов проекта за эту замечательную инициативу, которая с нашей помощью обязательно даст добрые плоды.

Марина Левина вручила участникам проекта-представителям образовательных организаций Благодарственные письма Тульской областной Думы за добросовестный труд и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

– Проект «Киноуроки» несет много добра и позитива, – подчеркнула со сцены форума глава Тулы Ольга Слюсарева. – За два года он завоевал любовь и популярность среди школьников. Мы с депутатским корпусом регулярно посещаем киноуроки в центрах образования и видим, как горят глаза у ребят. С каким энтузиазмом они предлагают социальные практики. Ученики передавали пряники и письма со словами поддержки нашим военнослужащим, собирали посылки для одиноких пенсионеров, корма для бездомных животных, ухаживали за воинскими мемориалами и памятниками, сажали растения, своими руками делали подарки сверстникам, учителям. Приятно осознавать, что благодаря проекту было сделано столько добрых дел!

Как отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Тульской городской Думы и куратор проекта «Киноуроки в школах России» в нашем регионе Дарья Герасимова, в завершившемся учебном году проект проходил во всех 26 муниципалитетах Тульской области.

В завершившемся учебном году проект проходил во всех 26 муниципалитетах Тульской области

– Новшество в том, что в нем участвовали не только центры образования, но и культурно-досуговая система, библиотеки, - рассказала Дарья Владимировна. - Очень активно проявили себя родители, за что им большое спасибо! В творческом союзе с учителями, детьми, органами местного самоуправления были реализованы социальные практики, которые заняли на федеральном уровне первые места. Тульский опыт получил высокую оценку, и наша региональная площадка готова к новым экспериментам.

О перспективах и расширении возможностей проекта собравшимся рассказали его авторы и идейные вдохновители – продюсер Виктор Меркулов и сценарист, режиссер Елена Дубровская. Прежде всего, это будущее связано с новым, уже международным статусом концепции школьных киноуроков. Ее одобрили и высоко оценили представители стран-участниц БРИКС и стран, формирующихся в формате БРИКС+ и БРИКС++ (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Аргентины, Казахстана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других). Проект в расширенном формате позволит через уроки доброты, милосердия, патриотизма воспитывать подрастающее поколение государств-партнеров и рассказывать детям о национальном менталитете, духовном опыте каждого народа. Команда федерального проекта совместно с психологами, педагогами и философами разработала таблицу из 99 созидательных качеств, которые также присущи и жителям стран БРИКС. Также в планах организаторов – создание международного института прикладной этики, на базе которого и будут работать киноуроки. По словам Виктора Меркулова, главная цель – зажечь детские сердца и создать по-настоящему творческую, товарищескую атмосферу для созидания.

Об опыте участия в этом проекте на территории Киреевского района участникам форума подробно рассказала Марина Левина. В этом муниципальном образовании с сентября 2022 года реализовано около 690 социальных практик. Среди них – сбор игрушек, книг, вещей для детей ДНР и ЛНР, организация краеведческих, патриотических, экологических, волонтерских акций.

Глава муниципального образования Узловский район, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Карташова сделала акцент на добровольности участия в проекте, межведомственном взаимодействии и активном участии родительского сообщества.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра образования №8 г.Тулы Ульяна Федосова рассказала об уникальном опыте реализации проекта в дошкольных организациях, показавший заинтересованность малышей подготовительных групп.

В заключении форума были награждены победители сезона 2022-2023 учебного года в разных номинациях: лучшая социальная практика, лучший педагог, активный родитель, активный ученик, активный класс и лучший школьный куратор. Грамоты и подарки вручили депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» и куратор киноуроков в Плавском районе Галина Алешина, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина и заместитель главы администрации Тулы, член местного политсовета «Единой России» Инесса Фельдман.