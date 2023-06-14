15 июня в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Ф. Энгельса, 50-б, 52, 54, 112-а; ул. Первомайская, 10, 12, 14-а, 16, 18-а, 56;
с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 2; Скуратово: ул. Киреевская, 6, (СНТ "Сад УВД-2", СНТ "Тулгоржилуправление"); Мясново: Одоевское ш., 1-в, 12; Китаевский пр-зд, 4; ул. Войкова 24, 24-а, 26; ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 18-а, 33-а, 35-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 10-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 9-а, 23-б; ул. Оборонная, 27; ул. Войкова, 22-а; Мясново: 8-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 4-20 (чётн.), 5-а, 10-а, 19-а; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-а, 1-а/1, 9-а, 12-а, 13-а, 18-а; п. Восточный, 56-65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б;
с 9:30 до 14:30 - Красноармейский пр-т, 2, 4; ул. Советская, 8; ул. Сойфера, 1, 4;
с 10:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 8.