В Туле на Павшинском мосту самосвал насмерть сбил велосипедиста
Фото: соцсети
В Туле на Павшинском мосту утром 14 июня произошло ДТП. Там самосвал насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации областной Госавтоинспекции, потерпевший, личность которого в данный момент устанавливается, двигался в попутном направлении и внезапно упал под колеса грузового транспортного средства, под управлением 55-летнего мужчины.
В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.