Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июня 2023 9:10

В Туле на Павшинском мосту самосвал насмерть сбил велосипедиста

Личность потерпевшего пока неизвестна
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Павшинском мосту самосвал насмерть сбил велосипедиста

В Туле на Павшинском мосту самосвал насмерть сбил велосипедиста

Фото: соцсети

В Туле на Павшинском мосту утром 14 июня произошло ДТП. Там самосвал насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, потерпевший, личность которого в данный момент устанавливается, двигался в попутном направлении и внезапно упал под колеса грузового транспортного средства, под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.

ДТПИнтересное