В Туле на Павшинском мосту самосвал насмерть сбил велосипедиста Фото: соцсети

В Туле на Павшинском мосту утром 14 июня произошло ДТП. Там самосвал насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, потерпевший, личность которого в данный момент устанавливается, двигался в попутном направлении и внезапно упал под колеса грузового транспортного средства, под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.