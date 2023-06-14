Верность России объединяет народы.

Перед торжественной частью в фойе гостям раздавали флажки и ленточки с российским триколором, работали интерактивные площадки, фотовыставка, книжная ярмарка. Желающие могли отведать национальные блюда народов России, в том числе специально приготовленные сладости и фрукты.

Прямо на мероприятии работал мобильный выездной пункт отбора граждан на службу по контракту. И судя по количеству людей у стойки мобильного пункта, эта тема востребованная, ведь здесь предлагают включиться в ряды своих, предлагают настоящее дело – встать на защиту Родины! Рядом работал пункт консультирования, где органы соцзащиты рассказывали о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

Мероприятие получилось добрым и объединяющим. Здесь собрались настоящие патриоты России разных национальностей, любящие свою Родину, желающие и готовые делать все, чтобы она процветала. Россия всегда была многонациональной державой, ее главная сила кроется в единстве народов. Яркий пример: годы Великой Отечественной войны, когда люди всех национальностей встали на защиту Отчизны. Теперь их потомки сражаются за наше будущее, будущее наших детей. И эта связь поколений не прервется никогда!

Особые гости праздника - делегация из Дагестана. Администрация Хунзахского района этой республики посетила наш город в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова. Великого поэта многое связывает и с Тульским краем, и с нашим великим земляком - Львом Николаевичем Толстым. Говоря о важности исторического и духовно-нравственного единства нашего многонационального народа, гости из Дагестана особо подчеркнули значение Дня России как символа героического прошлого нашей страны и преемственности традиций российского общества.

Мероприятие объединило патриотов России разных национальностей.

Важно быть вместе

Эта важная тема получила свое продолжение и в выступлении имама, председателя местной религиозной организации мусульман «Иман» города Тулы и Тульской области Ришата Давыдова.

- В России живет более 200 национальностей, имеющих собственную культуру, традиции и обычаи. Всех граждан нашей страны объединяют великая русская культура и русский язык, позволяющие находиться в едином информационном пространстве и показывать пример межнационального согласия всему миру, - отметил Ришат Зиятдинович. – Сейчас непростые времена, и все мы сообща должны защитить нашу Отчизну. Нельзя терпеть и ждать, когда к нам домой придут неонацисты. Народ должен понять, что перспектива наша и будущее – только в беспрекословном единстве всех конфессий. Именно в нем огромная сила. Никаких конфронтаций, никаких разъединений быть не должно. У нас другого пути нет, кроме как объединиться. Сегодня как никогда важно консолидировать усилия в поддержке наших военнослужащих в зоне СВО. Когда мы едины, мы сильны, мы непобедимы! Сейчас на Украине пытаются уничтожить все русское, и наши доблестные воины сражаются за будущее России. Но враг будет разбит, и победа будет за нами! Всеми силами надо помогать, кто чем может, нашим солдатам и офицерам. Всех хочу поздравить со священным для всех нас праздником – Днем России!

Абдулазиз Малаалиев

Своих не бросаем!

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения волонтеров группы «Своих не бросаем 71», участвующих в сборе и доставке гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям и жителям новых территорий РФ. 25 человек, среди которых были представители разных национальных диаспор, получили награды правительства Тульской области. Среди награжденных за самоотверженность и единство, активную гражданскую позицию, неравнодушие и верность России - Абдулазиз Малаалиев:

- С первых дней СВО в ней участвуют наши знакомые, друзья, родственники. Сразу зародилась мысль о том, как поддержать их, чем помочь. По мере возможности собираем гуманитарную помощь, отправляем туда. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в общее дело: кто чем может, даже просто слова поддержки в адрес российских воинов тоже много значат. Ребята борются за правое дело, за то, чтобы у нас была мирная жизнь, за традиционные ценности, присущие нашей многонациональной стране, чтобы неонацизм не проник в Россию. Против нашей страны идет и идеологическая борьба: нашим детям пытаются навязать в сознании гендерное равенство, а под лозунгом свободы слова сжигаются священные для нас книги. Надо отстаивать свои ценности, культуру и традиции. Хочу всех поздравить с Днем нашей великой России! Этот праздник символизирует сплоченность и единство многонационального российского народа.