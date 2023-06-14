В Туле прошел праздник «Национальный калейдоскоп»

В празднике участвовали представители 11 диаспор, живущих на Тульской земле: азербайджанской, армянской, вьетнамской, гагаузской, дагестанской, казачьей, китайской, молдавской, русской, таджикской и турецкой. Они познакомили гостей с национальными ремесленными искусствами, порадовали хореографическими и вокальными номерами.

Зрителей было много, каждого участника встречали аплодисментами.

Участников поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

- В Тульской области, как и во всей России, дружно живут представители многих диаспор, а фестиваль «Национальный калейдоскоп» символизирует сплоченность и единство нашего многонационального народа. Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин и правительство области не забывают о поддержке наших народностей. Диаспоры Тульской области развиваются, сохраняют традиции. В День России мы с гордостью говорим об этом.

Министру культуры предложили поучаствовать в акции «Мой дом – Россия»: расписать маленький домик и поселить его на большой кованый флаг России, символизирующий, что в нашей большой стране тепло живется представителям всех национальностей и вероисповеданий. Это подтверждала сама обстановка праздника – вокруг было много людей в национальных костюмах, все они вызывали только добрые эмоции. Можно было побродить по торговым рядам, узнать секреты мастерства тульских умельцев, традиции, обряды и особенности культур народов, проживающих на Тульской земле.

Завершило праздник выступление фольклорного ансамбля «Акаро-Хунзах» из Дагестана, исполнившего песни на языках народов своей республики.

Славься, моя страна!

Самира Термизова прочитала на концерте стихотворение «Славься, Россия, славься, страна». И, конечно, первый вопрос про волнение на сцене.

– Да, волновалась, – ответила она.

– Тем не менее прочитала все здорово, без запинки. Долго разучивала?

– Два дня. Сначала хотела читать другое стихотворение, но потом понравилось именно это – «Славься Россия, славься, страна».

Сухроб Шарифович и Самира Термизовы

– Это первое твое такое выступление?

На вопрос ответил папа Самиры, Сухроб Шарифович:

– Уже в четвертый раз. До этого на весеннем празднике Навруз Самира получила диплом первой степени за свой танец. Мы участвуем во всех мероприятиях, на которые нас приглашают. Я педагог, детей очень люблю. Помните, у нас при Советском Союзе была песенка «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир»? Мы только за мир. Дочь Самира учится в начальной школе. Ей нравится в России, она любит Пушкина, стихотворения о русской природе, культуре, национальных обычаях.

Заместитель главы Хунзахского района Дагестана Асадали Абдуразаков рассказал, что в сентябре в Ясной Поляне пройдет выставка, посвященная столетию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова:

– Я приехал по приглашению Министерства культуры региона, уже в третий раз. Тульскую область, Ясную Поляну и наш район связывает многое. Хунзах считается столицей древнего аварского ханства и родиной Хаджи-Мурада, о котором писал Лев Толстой. Я изучаю историю Тулы, знаю, как в трудные дни войны ее защищали жители. Наследники тех героев должны быть такими же мужественными. Мы, хунзахцы, аварцы такие же, у нас много общего.

Асадали Абдуразаков

Гордимся Россией

Юрий Залдня, председатель региональной культурно-просветительской организации молдаван «Стругурел» задорно играл на трубе национальные молдавские мелодии, а еще исполнил песню, посвященную своей семье, в которой есть представители шести национальностей. Но все они общаются на русском, для всех Россия стала Родиной.

Юрий Залдня

– В Дубенском районе, где я возглавляю Центр национальных культур, живут люди более 40 национальностей, - рассказал Юрий. – В нашем Центре, при Доме культуры, работают представители 9 национальностей. Мы проводим Дни разных народов, в наш музей приезжают из Тулы и Москвы. Живем дружно, сплоченно, гордимся Россией. Сейчас задумал идею – во дворе своего дома хочу установить русскую печь и баню. В этом году мы с Центром национальных культур будем устраивать национальные праздники. Например, один день посвятим молдавской кухне, второй - грузинской, третий - гагаузской… Но все блюда будут готовиться на русской печи. Это символично! Приглашаю всех на наши праздники.