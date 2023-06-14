Тульский «Арсенал» выйдет из отпуска 19 июня с тренерским штабом Александра Сторожука Фото: материалы пресс-служб

Вместе с тем, в клубе произошли кадровые перестановки - должность спортивного директора покинул Сергей Подпалый, возглавивший в 2020 году команду оружейников после ухода Игоря Черевченко. Через несколько месяцев Подпалого на этой должности сменил Дмитрий Парфенов.

Кроме того, 15 июня завершается контракт и у гендиректора Дмитрия Балашова. Специалист планирует покинуть туляков. Также в июне могут покинуть 24 футболиста. Согласно данным «Трансфермаркт», у них заканчиваются контракты или арендные соглашения.

При этом в «Арсенале» до сих пор не погасили полностью долги по зарплате. Деньги получили только сотрудники. По данным Ильева, рассчитаться планируют в ближайшее время.

По итогам сезона Первой лиги «Арсенал» занял в турнирной таблице 13 место.