15 июня в Туле будут бесплатно раздавать воду из-за пониженного давления в сети Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В четверг, 15 июня, сотрудники «Тулагорводоканала» будут проводить плановые профилактические работы на Окском водозаборе.

Так, с 8:00 до 20:00 будет пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы, южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово и в Мясново.

Также в деревне Петрово на время проведения работ полностью отключат водоснабжение.

Для жителей Центрального, Советского и Привокзального округов будет организована бесплатная раздача воды.

Центральный округ:

Место выдачи воды из автомобилей: 12.00 – 14.00 и 18.00 – 20.00 - на пр. Ленина, 135, 10.00 – 12.00 и 17.00 – 18.00 — на пр. Ленина, 111

Выдача питьевой воды из киосков: 09.00 – 22.00 - пр. Ленина, 143 и пр. Ленина, 122/1.

Советский округ:

Место выдачи воды из автомобилей: 12.00 – 13.00 и 16.00 – 20.00 - сквер Славянский бульвар, ул. Белкина, 18/ул. Болдина, 102

Выдача питьевой воды из киосков: 09.00 – 22.00 - ул. Ф. Энгельса, 137 и ул. Свободы, 58а.

Привокзальный округ:

Место выдачи воды из автомобилей: 10.00 – 12.00 и 15.00 – 16.00 - ул. Макаренко, 9б (в районе м-на «Пятерочка»), 15.00 – 17.00 - пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58), 10.00 – 13.00 и 17.00 – 18.30 - п. Иншинский (площадка перед администрацией), 14.00 – 17.00 и 18.30 – 20.00 - Петровский кв-л, ул. Полуборова-1 (маг. «Верный»), 10.00 – 20.00 - д. Петрово

Выдача питьевой воды из киосков: 9.00 – 22.00 - ул. Сурикова, ул. Павшинский мост, 1, корп.5, ул. Генерала Маргелова, 5а, пр. Ленина, 134, ул. Макаренко, 13, корп.2, пр. Ленина, 136 и ул. Болотова, 69б.