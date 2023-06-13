14 июня без электричества в Туле останутся жители Михалково, Октябрьского поселка и центра города
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Первомайская, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18, 18-а; ул. Ф. Энгельса, 52, 54, 101, 112-а; ул. Свободы, 55, 59, 60; пр-т Ленина, 56-а;
с 9:00 до 17:00 - п. Михалково: ул. Тверская, 35, 43, 53-а, 57-а, 57-б, 60, 67, 67-а, 69; ул. Воронежская, 2, 3, 4, 5, 10, 10-а, 11, 12; ул. Косогорская, 6-12, 20-46 (чётн.), 31-49, 53-69 (нечётн.), 6-а, 6-б, 8-а, 14-а, 14-б, 14-в, 30-а, 46-а, 51-а, 71, 77; ул. Саратовская, 4, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Михалковская, 40; ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 2, 3-а, 7-а, 8, 8-б, 10, 11-а, 14-а, 15-а; ул. Советская, 78, 84; ул. Жуковского, 5, 9-11; 13-й пр-зд, 24-30; 16-й пр-зд, 1-18; 17-й пр-зд, 1-18; 18-й пр-зд, 3-17 (нечётн.); ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Комарова, 38-46 (чётн.), 37-45 (нечётн.), 46-а, 47-а; ул. Кирова, 144-148 (чётн.), 119-125 (нечётн.), 115, 146, 154, 156; ул. Декабристов, 43-51 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 41-а, 57, 84, 94, 94-а, 94-б; ул. Марата, 146-156 (чётн.); ул. Патронная, 32-40, 44-56, 60-66 (чётн.), 31-37, 43-69 (нечётн.), 39-а, 41-а, 46-а, 47-а, 52-а; ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.);
с 9:30 до 14:00 - ул. Станиславского, 51; ул. Ак. Павлова, 73; пер. Городской, 15-а.