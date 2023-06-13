Городские депутаты участвуют в приемках благоустроенных дворов

В составе приемочной комиссии Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

На Косой Горе по ул. Генерала Горшкова, 24, ул. Гагарина, 19 и ул. Дронова, 11 заасфальтированы дворовые проезды и подходы к подъездам.

В состав приемочной комиссии вошли Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, уполномоченные от многоквартирных домов, начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Сергей Громов, начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин, представители управления по благоустройству, МУ «ГСЕЗ», подрядных организаций.

– Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение комфортности проживания граждан. Обязательное условие его успешной реализации – активное вовлечение жителей в решение вопросов по благоустройству. В Туле программа ФСГС функционирует с 2017 года. За этот период удалось привести в порядок сотни придомовых территорий и общественные пространства, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Очень приятно, что косогорцы проявляют инициативу и ежегодно участвуют в проекте. Благодаря этому в поселке становится все больше красивых и ухоженных дворов.

По словам старшей по дому по ул. Дронова, 11 Надежды Фроловой, работы выполнены в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством, подрядчики учли все пожелания жителей.

- Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» ­– повышение комфортности проживания граждан, - подчеркнула Ольга Слюсарева.

Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам был закончен в пос. Барсуки по ул. Пролетарской, 10. Участие в приемке работ принял заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

– Жители дома активно участвуют в различных программах по благоустройству. По ФСГС проведено асфальтирование дворового проезда, поставлены лавочки и урны. По муниципальному проекту «Наш город» установлены устройства для хозяйственных нужд и ограждение. Также вместе с жителями планируем посадить деревья и цветы на придомовой территории, – отметил Алексей Ионов.

Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам завершен в пос. Барсуки по ул. Пролетарской, 10. Участие в приемке работ принял заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Во дворе дома №26 по ул. Железнодорожной заасфальтировали дворовой проезд и подходы к подъездам, благоустроили придомовую территорию. В состав приемочной комиссии вошел депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Кожевников.

Во дворе дома №26 по ул. Железнодорожной заасфальтировали дворовой проезд и подходы к подъездам

Кроме того, комиссия посетила объект на ул. Перекопской, 8. Здесь проведен ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, парковочных карманов. Участие в приемке принял депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рогожин.

Комиссия посетила объект на ул. Перекопской, 8, где проведен ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, парковочных карманов.

В округе депутата гордумы, члена депутатской группы «За справедливость» Владимира Тимакова также прошла приемка выполненных работ. Закончен ремонт дворового проезда, подходов к подъездам и пешеходной дорожки во дворе дома №46 по ул. Вильямса.

Напомним, в этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» планируется выполнить работы по благоустройству 40 дворовых территорий и одного общественного пространства на общую сумму 127,6 млн рублей.