В мкр. «1-й Юго-Восточный» появится школа будущего

Современный детский сад - в шаговой доступности. Школа тоже не за горами! Фото: Игорь КОПЫТОВ

На майских каникулах корреспонденты «КП» провели уличный опрос и выяснили, из чего складывается понятие комфортное жилье? Так вот, больше половины участников высказались за наличие рядом с местом проживания качественной инфраструктуры и социальных объектов. Это и понятно: здорово, когда все рядом, не надо вставать на час раньше, чтобы завезти ребенка в детский сад или школу. При этом людям хочется жить недалеко от центра города.

Мы решили поискать такое жилье в Туле и уверенно остановились на мкр. «1-й Юго-Восточный». На решение сильно повлияла новость о скором возведении там большой школы. Именно ее не хватало микрорайону для полного набора современной инфраструктуры.

Вот такие сказочные детские площадки радуют ребятишек, живущих в мкр. «1-й Юго-Восточный». Фото: Игорь КОПЫТОВ

О проекте «1-й Юго-Восточный» мы рассказывали читателям не раз. Это 19 многоэтажных домов, которые формируют комфортное и безопасное пространство для жизни, работы и отдыха. Проект можно назвать «город в городе», здесь есть все для полноценной жизни: детские сады во дворе, спортивные и детские площадки, надземные многоуровневые паркинги, поликлиника, собственная котельная. Рядом «Леруа Мерлен», «Глобус», «Мебель Молл», за небольшими покупками можно зайти в «Пятерочку» или «SPAR». Конечно, в планах и возведение школы – крайне востребованного здесь объекта. Судите сами: число проживающих уже сейчас перевалило за 5 тысяч, с каждым годом оно будет расти, а по итогам завершения проекта составит около 15 тысяч жителей. На данный момент из 19 жилых домов сдано в эксплуатацию 12, еще 3 дома на финальной стадии строительства, более половины квартир в них реализованы и ожидают своих владельцев. Поэтому известие о строительстве школы пришло более, чем своевременно. Оно утвердит в правильности выбора тех, кто уже приобрел здесь квартиру или только собирается это сделать.

1-й Юго-Восточный» - это 19 многоэтажных домов, которые формируют комфортное и безопасное пространство для жизни, работы и отдыха.

Что известно о школе?

Подрядчик должен возвести здание на 1100 мест до 30 ноября 2024 года. Общестроительные работы планируют начать уже в сентябре этого года. Здание будет 4-этажное. Стоимость работ оценивается почти в 1,8 млрд рублей. Но самое главное даже не это: судя по документации, при строительстве будет использован типовой проект, по которому возводили школу в мкр. «Северная Мыза». В публикации, опубликованной на RosTender.info, говорится, что здание школы включает в себя учебные кабинеты, помещения для проведения внеурочной деятельности, игровые и спальные комнаты для первоклассников, лаборантские, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы...

За сухим описанием скрывается настоящая школа будущего! Ее мы видели своими глазами на экскурсии в «Северной Мызе». Когда оказываешься внутри, не перестаешь по-хорошему удивляться. Во-первых, впечатляют размеры: эта школа - самая крупная из построенных в нашем регионе за последние годы. Площадь здания – 13,1 тыс. кв. м, в школе 49 кабинетов. Во-вторых, многофункциональность и продуманность во всем. В школе два спортзала с раздевалками и душевыми, скалодром, гимнастический и хореографический залы. На территории рядом обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

Начальная школа расположена в отдельном блоке, что гарантирует малышам спокойствие и полноценную адаптацию к школьной жизни. В группах продленного дня есть спальные помещения и игровая площадка. Это значит, что родители будут спокойны за ребенка, которому не придется до вечера находиться в пределах одного класса. Условия приближены к домашним, тем более у учеников первого класса дневной сон предусмотрен в режиме дня.

Отдельная тема - оснащение профильных классов. Один кабинет химии чего стоит, захотелось снова сесть за парту! Здесь все кабинеты укомплектованы современным оборудованием, есть лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек.

На первом этаже просторная столовая на 400 мест. Есть в здании и особо интересные зоны, например, буккроссинг - эта не библиотека, а место, где можно обмениваться книгами. Идея отличная! Но и библиотека тоже есть, и не только библиотека, а целый информационно-библиотечный центр. Из интересных мест выделим комнату психологической разгрузки. Зная всю насыщенность школьной программы, это место будет востребованным. В школе организованы рекреационные зоны, зона проектной деятельности, актовый зал на 435 мест, пять кабинетов дополнительного образования, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда... Тогда еще я подумала, как было бы здорово, чтобы и в центре Тулы появилось такое современное учебное заведение, гордость для города. И вот, пожалуйста, счастливым обладателем второй школы будущего оказался мкр. «1-й Юго-Восточный».

Уверена, что новость о строительстве такой школы заметно ускорит продажи квартир в микрорайоне. Вырастет спрос, вырастут и цены… Поэтому для выгодной покупки - сейчас самое время.

Строит «1-й Юго-Восточный» ГК «Ин-Групп» – все объекты этого застройщика отличают умные планировочные решения.

К чему присмотреться?

Полным ходом идут продажи квартир в домах №8,9,10 со сроком сдачи в 2024 году. Что однозначно удивит? Удобство в каждой детали. Строит «1-й Юго-Восточный» ГК «Ин-Групп» – все объекты этого застройщика отличают умные планировочные решения. Убедитесь сами, заходите на сайт 1vostochny.ru и выбирайте свою квартиру! А выбрать есть из чего: уютные студии, площадью 32 кв. м; 1-комн. квартиры, площадью 40 кв. м; различные планировки 2-комн. квартир, площадью от 62 кв. м; 3-комн. квартиры, площадью от 75 кв. м.

В отдельных квартирах домов №8, 9 и 10 применены планировочные решения премиум-сегмента: полноценное окно в ванной комнате, высота потолков на верхнем этаже - целых 3,6 м вместо типовых 2,7 м.

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Микрорайон, действительно, находится недалеко от центра: всего 20 минут пешком, и вы в самом сердце Тулы.

Будет атмосферно

И в заключении несколько слов о внешнем виде микрорайона! «1-й Юго-Восточный» - особенная серия новостроек, архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio («Феррари студио»). ГК «Ин-Групп» сотрудничала с ним при строительстве части домов в мкр. «Левобережный». У каждого дома свой неповторимый стиль. Вместо безликих подъездов - изящная входная группа в трендовой цветовой гамме с подсветкой в вечернее время.

И да, микрорайон, действительно, находится недалеко от центра. Помните, этот момент выделяли участники нашего опроса. Отсюда неспешным шагом можно дойти до парка «Патриот» или прогуляться вдоль «Комсомольского сквера» и прямиком попасть к Кремлевскому саду. Всего 20 минут пешком, и вы в самом сердце Тулы.

Подробная информация о квартирах в «1-м Юго-Восточном» на 1vostochny.ru

Телефон (4872) 52-09-09.

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