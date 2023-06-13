ГК «Автокласс»: кузовной ремонт от профессионалов

Кузовной ремонт – дело серьезное, доверять его следует только профессионалам.

- Каждый уважающий себя человек следит за своей внешностью. Примерно также и с кузовом автомобиля - это лицо вашего транспортного средства, - говорит Борис Рыков, директор малярно-кузовного участка ГК «Автокласс». - Наступило лето, природная палитра сверкает яркими красками… Какому автолюбителю не захочется, чтобы его машина тоже блистала в своем великолепии? И дело тут не только в эстетике: от состояния кузова зависит комфортность и безопасность езды. Поэтому проведение диагностики и своевременного кузовного ремонта – процедуры жизненно важные как для автомобиля, так и для его владельца.

Каким бы опытным водитель не был, у всех случаются мелкие повреждения автомобиля. Машина едет, по дорогам летит грязь, пыль, камни с грузовиков… Никто не застрахован получить вмятину от соседа по парковке. Кузов постоянно подвергается внешним воздействиям. Здесь и приходит на помощь центр кузовного ремонта ГК «Автокласс», где можно провести полировку, нанести защитные средства, предотвращающие дальнейший износ кузова.

- Кузовные работы – дело длительное?

- Смотря какой ремонт. Кузовной ремонт бывает локальный и капитальный. Локальные работы выполняются быстро. В них есть необходимость тогда, когда нужно убрать небольшие царапины, трещины или сколы. Такие восстановительные работы занимают не больше 2-3 часов. Вмятинам и сколам следует уделить особое внимание. Если хозяину дорог автомобиль, отмахиваться от этих проблем нельзя, так как на месте скола образуется коррозия. В этом случае рассчитывать на легкий ремонт не придется.

Капитальный ремонт рассчитан на работу с серьезными повреждениями кузова и восстановление его геометрии. В этом случае применяется специальное оборудование, производятся сварочные работы, после чего автомобиль красится и полируется. Кузовной ремонт – дело серьезное, доверять его следует профессионалам, работающим на сертифицированном оборудовании и качественными материалами. Это и гарантирует результат.

Капитальный кузовной ремонт предусматривает сварочные работы, покраску и полировку.

- Борис, каковы преимущества кузовного ремонта в ГК «Автокласс»?

- В нашем дилерском центре находится представитель отдела урегулирования убытков, который производит первичный осмотр после ДТП и оформление документов для подачи в страховые компании по полисам КАСКО или ОСАГО. Все в одном месте – и подача документов в страховую компанию, и ремонт. Клиенту не надо метаться по офисам страховых компаний, а потом ехать в сервис - все заботы мы берем на себя!

У нас действует полный спектр предложений для кузовного ремонта, проводятся стапельные работы, жестяно-сварочные работы, действует лаборатория по подбору краски, где работают колористы с многолетним опытом, которые подберут любой цвет, а это не всегда простая задача. Проводится абразивная и неабразивная полировка кузова. Кроме этого, применяются различные защитные химсредства – например, воскосодержащая керамика. Сейчас популярна защита кузовных элементов пленкой – их у нас несколько видов. Одна из самих популярных – полиуретановая: защищает от сильных царапин, летящих камней, предохраняет кузов от «старения». Летом рекомендуем клиентам обратить внимание на полировку кузова и нанесение защитного покрытия.

Распространенная услуга – выправление вмятин без окраски: если не повреждено лакокрасочное покрытие, кузов выпрямляется без ущерба для последнего.

- Есть ли проблемы с поставками материалов из-за рубежа для кузовного ремонта?

- У нас нет: действуют поставки по налаженным логистическим цепочкам. Отечественные производители активно развиваются в этом сегменте, производят продукцию, которая не уступает, а в некоторых случаях и превосходит заграничные аналоги. Мы работаем с любыми брендами - от экзотических зарубежных до отечественных, подходя к каждому автомобилю индивидуально.

В центрах кузовного ремонта ГК "Автокласс" действует собственная лаборатория по подбору краски.

- Надо ли к вам приезжать сразу?

- Нет. Клиент может предварительно проконсультироваться с нашими специалистами по возникшей проблеме с автомобилем по телефону или в мессенджере и в соцсетях, а потом подъехать в наш сервис на ремонт. Если по телефону или фото не удается оценить масштаб проблемы, лучше приехать.

Пока мастера кузовного участка занимаются автомобилем, можно комфортно провести время в зоне ожидания: посмотреть кино или понаблюдать за ходом ремонта авто в «прямом эфире» - ход работ фиксирует видеокамера. Можно бесплатно угоститься кофе или чаем, на втором этаже зоны ожидания работает кафе.

Вывод очевиден: центры кузовного ремонта ГК «Автокласс» обеспечат идеальный внешний вид автомобиля и гарантируют безопасность вам и вашим пассажирам.

Центры кузовного ремонта ГК «Автокласс»:

Тула, Новомосковское шоссе, 25;

Тула, Новомосковское шоссе, 17;

г. Новомосковск, Космонавтов, 37 Д.

Ежедневно с 8.30 до 21.00.

Тел. 8 (4872) 70-60-80.

www.autoclass-service.ru