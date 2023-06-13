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Происшествия13 июня 2023 6:20

В ДТП на улице Советской в Щекино пострадали три человека

3-летнего ребенка и 18-летнюю девушку госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Советской в Щекино пострадали три человека

В ДТП на улице Советской в Щекино пострадали три человека

Фото: соцсети

В Щекино на улице Советской вечером 12 июня произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

По информации очевидцев, там произошло столкновение двух легковых автомобилей. Уже спустя 10 минут на место происшествия прибыли 2 бригады скорой помощи.

В результате ДТП пострадали 3-летний ребенок и 18-летняя женщина, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. Также 19-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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