В ДТП на улице Советской в Щекино пострадали три человека Фото: соцсети

В Щекино на улице Советской вечером 12 июня произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

По информации очевидцев, там произошло столкновение двух легковых автомобилей. Уже спустя 10 минут на место происшествия прибыли 2 бригады скорой помощи.

В результате ДТП пострадали 3-летний ребенок и 18-летняя женщина, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. Также 19-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.