Маршрут «Дорогами Победы» прошел через Тулу Фото: материалы пресс-служб

Автопробег проходит уже во второй раз. В прошлом году путь также пролегал через Тулу, а финальной точкой был город-герой Волгоград. На сей раз запланирован такой маршрут: Санкт-Петербург, Тула, Лиски, Краснодар, Севастополь, Ростов-на-Дону, Задонск, Тверь, Санкт-Петербург.

Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева рассказала, что идея автопробега родилась спонтанно, предложил ее председатель комиссии Константин Чебыкин в перерыве пленарного заседания.

– Коллеги поддержали сразу же. Решили куда поедем – Волгоград (Сталинград). Прошли города-герои, города воинской славы. Маленькие городочки и большие. Везде было чувство гордости за наш народ, за то, что сумели справиться с нацизмом, не только Советский Союз, но и Европу освободить от коричневой чумы. И у каждого из нас есть свой герой, о котором помним, кого чтим и любим, – подчеркнула Вера Владимировна.

Есть герой и в семье участника автопробега Юрия Гладунова.

– Маршрут нашего автопробега проходил через Клин. Там захоронен мой родственник. 80 лет хранилась в нашей семье полученная бабушкой похоронка, и вот теперь мы передали ее в местный музей, – рассказал Юрий Николаевич, отметив, что в нашей стране нет семьи, чью судьбу не опалил бы огонь войны.

В городах по пути следования петербуржцы посещают воинские мемориалы, участвуют в патриотических мероприятиях, возлагают цветы к монументам героям Великой Отечественной войны. Сегодня утром торжественная церемония прошла на площади Победы в Туле. В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, глава Тулы Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города Инесса Фельдман, тульские школьники.

– Традиция автопробега – очень важная, тем более в то время, когда наша страна снова ведет борьбу с нацизмом и фашизмом, противостоит злу, защищает свое будущее. Я уверен, что победа будет за нами! – сказал Николай Воробьев.

Николай Юрьевич подчеркнул, что патриотические мероприятия автопробега объединяют города и регионы, а главное – людей, прежде всего, фронтовиков, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны, и военнослужащих, которые сегодня защищают наше государство. Поддержать их очень важно, в этом убеждении туляки и петербуржцы едины.

В нашей области депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пробыли два дня. Вчера обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия с коллегами из Тульской областной Думы и осмотрели город, сегодня посетили государственный музей оружия, а во второй половине дня отправятся дальше по маршруту автопробега.