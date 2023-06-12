С Днем России, туляки! Фото: Алексей ФОКИН (фото)

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Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник наполняет нас гордостью за нашу великую Родину, за ее героическую историю и богатую культуру.

Единство нашего многонационального народа и верность Отечеству всегда были и будут залогом могущества государства, гарантом его суверенитета.

Туляки вместе с жителями всей России свято чтят подвиги предков, хранят крепкие ратные и трудовые традиции и нравственные ценности.

Как и во все непростые времена, сегодня наш регион остается надежной опорой страны. Тула как оружейная столица России продолжает вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества.

Уверен, что доблесть и самоотверженность туляков, их любовь к Родине будут и впредь служить на благо государства.

С праздником вас! С Днем России!

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, Герой России.

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Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем России!

Этот замечательный праздник объединяет всех россиян чувством любви к своему Отечеству, верностью добрым традициям и стремлением видеть страну сильной и процветающей. И сегодня, когда наша Родина борется за историческую справедливость, отстаивает духовные и нравственные идеалы предков, нам особенно важны сплоченность, добросовестный труд и искреннее желание принести пользу Родине.

Мы гордимся богатой историей своей страны, ее великим многонациональным народом и верим в светлое будущее великой России.

Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма и всего самого наилучшего!

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы.

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Дорогие туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем России!

Главный государственный праздник имеет особенное значение для каждого россиянина. Мы все любим свою страну и делаем все для того, чтобы она всегда была сильной и великой. Мы хотим, чтобы на нашей родной земле жили счастливые люди.

День России – это символ нашего единства, нашей свободы, нашего патриотизма.

Каждый из нас гордится своей Родиной и стремится внести вклад в ее могущество и защиту независимости. Сегодня многие соотечественники, наши военнослужащие отстаивают интересы страны, выполняя задачи в ходе спецоперации.

Любовь к России всегда будет жить в наших сердцах. И мы с честью доказываем ее делами и поступками, стремимся передавать нашим детям и внукам.

Пусть наша Родина процветает! Желаем счастья и добра! И давайте помнить, что в единстве – наша сила!!

Ольга Слюсарева, Глава муниципального образования город Тула,

Илья Беспалов, глава администрации города Тулы.

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Дорогие машиностроители! Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём России!

Это праздник единства русского народа, независимости и величия России, достижениями и славными традициями которой мы неизменно гордимся.

Граждане России чтят героические победы и достижения предков, и нет сомнения в том, что как сейчас, так и впредь, наша страна будет являть собой пример сильного и успешного во всех отношениях государства.

Мы, машиностроители, самоотверженно трудимся, чтобы укрепить оборонную мощь Отчизны. Нас объединяет одна единственно важная цель - сделать Родину сильной и процветающей.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия и успешного осуществления всех начинаний. Пусть прогресс и процветание делают любимое Отечество еще мощнее и могущественнее!

Е. А. Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Это главный государственный праздник нашей страны, день независимости и величия России. Мы всегда были сильны своей взаимовыручкой и сплоченностью, которые обеспечивают наши победы во все времена.

Тулякам есть чем гордиться: они самоотверженно трудятся, чтобы укрепить оборонную и промышленную мощь нашего государства. Мы объединены единой целью - сделать нашу Родину сильной и процветающей.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия и успешного осуществления всех начинаний!

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И. Н. Курилов

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Уважаемые туляки! От коллектива АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» сердечно поздравляю вас с государственным праздником Днём России!

У России великая тысячелетняя история, богатое культурное и духовное наследие. Жители многонациональной страны не раз вставали с оружием в руках на защиту Отчества и, победив, поднимали страну из руин. Память о прошлом живёт в людях, передаётся из поколения в поколение. Она не подвластна времени. Мы не должны забывать о достижениях наших предков и не должны быть равнодушными к тому, что сейчас происходит в России, за её границей.

Мы - граждане единого государства, каждый причастен к тому, чтобы сделать нашу страну ещё краше, богаче, могущественнее. Живя в демократической стране, у нас есть конституционные права и свободы и есть обязанности, одна из которых - защищать Отечество. Отстаивать интересы страны - священный долг каждого гражданина.

Перед ОПК стоят серьёзные государственные задачи по обеспечению всем необходимым российской армии, флота, и сегодняшние события в мире повышают нашу ответственность. Сейчас очень важна сплоченность общества в благородных стремлениях, созидательных поступках. Вместе мы сильнее и любые трудности становятся по плечу, любая задача - выполнима! Мы гордимся своей страной!

Я желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых трудовых свершений во благо процветания России!

В. В. Ковалёв, Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

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Уважаемые жители Тулы и Тульской области! От имени коллектива ПАО «НПО «Стрела» сердечно поздравляю вас с Днём России!

В этот день мы отмечаем важный праздник нашей Родины — страны с уникальной историей и богатейшим культурным, духовным наследием. Главное её достояние — граждане России.

Наш народ никогда не боялся трудностей. Созидательный труд, воля и сила духа — главная опора страны. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что обязательно добьёмся успеха. Россия — это не только богатое духовное и культурное наследие, но и сегодняшние достижения страны, успехи родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, уют во дворах и чистота в подъездах, благополучие в семьях. Каждый из нас на своём месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше. Благодаря труду туляков наша область динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы объединены единой целью — сделать нашу Родину сильной и процветающей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме, успешной реализации намеченных планов на благо России!

Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин

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Уважаемые туляки и жители области!

Поздравляю с главным государственным праздником - Днем России!

Наша страна в целом, как и Тульский край, многонациональна и многолика. Все мы объединены историей, культурой и традициями! День России - праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети - это и есть Россия.

Главное богатство Тульской земли - это его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради ее процветания. Оружейники Тулы всегда будут работать на приумножение экономического благосостояния края и страны, укреплять оборонную мощь нашей державы. Желаю всем тулякам здоровья, успехов и благополучия! С праздником, с Днем России!

Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков Александр Викторович

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Дорогие друзья, коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот важный государственный праздник объединяет людей, преданных своей стране, повышающих престиж и могущество Отечества. Это замечательный повод задуматься о настоящем и будущем нашей Родины -страны с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными ресурсами и мощным научно-техническим потенциалом.

Мы любим Россию и в пору расцвета, и в сложные времена и понимаем, что только от всех нас зависит ее будущее. Мы гордимся тем, что в истории России и сегодня имеется немало достижений во многих сферах жизни. Долг каждого из нас - деятельный и созидательный труд на благо Отечества, верность ценностям патриотизма, сохранение исторической памяти и приумножение великих достижений нашего народа.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, оптимизма, стабильности и благополучия, новых профессиональных побед на благо Родины!

Генеральный директор Александр Силкин