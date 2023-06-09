Когда в Тулу придет жаркое лето: пока впереди аномальное похолодание Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозам специалистов, лето в Центральной России, а соответственно, и в нашем регионе, будет раскачиваться весь июнь. Настоящая летняя жара придет лишь в июле.

И если сегодня, 9 июня, воздух прогреется до +20…+25°С, то с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон. Северные ветры принесут скандинавскую прохладу, и дневные емпературы будут соответствовать скорее климатической норме мая: днем ожидается около +15…+20°С, а по ночам воздух будет остывать до +7°С.

Теплая солнечная погода вернется только в начале следующей недели. После прохладного понедельника с +16…+21°С днем уже во вторник в дневные часы температура воздуха вернется в свое климатическое русло июня: +19…+24°С.

Но вот по-настоящему летняя жара вряд ли придет в Тульскую область раньше последних чисел июня — в начале июля.