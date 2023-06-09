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Спорт9 июня 2023 6:50

Сергей Ткачев стал лучшим игроком тульского «Арсенала» прошедшего сезона

Свой рейтинг составили независимые местные футбольные эксперты
Игорь КОПЫТОВ
Сергей Ткачев стал лучшим игроком тульского «Арсенала» прошедшего сезона

Сергей Ткачев стал лучшим игроком тульского «Арсенала» прошедшего сезона

Фото: материалы пресс-служб

Традиционно после окончания сезона составляются рейтинги игроков команд по различным версиям — от фанатов, от экспертов и так далее. Опрос проводит сайт болельщиков команды. По версии спортивных журналистов, экспертов и авторов пабликов об «Арсенале» в социальных сетях выбрали лучшего игрока оружейников в сезоне. Им стал полузащитник Сергей Ткачев. На втором месте – голкипер Михаил Левашов, на третьем – защитник Артем Сокол. Далее идут Кирилл Панченко и Евгений Луценко.

Сергей Ткачев в нынешнем сезоне провел 28 матчей и забил шесть мячей. За «Арсенал» он выступает с сезона 2017/18 и нынешним летом у него заканчиваетсяз контракт с тульским клубом.

А вот лучшим игроком по мнению болельщиков в этом сезоне стал защитник Гиа Григалава. При этом в экспертном опросе он занял шестое место.

К слову, в сезоне 2021/22 список возглавлял Кингс Кангва, а ранее - Даниил Хлусевич.

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