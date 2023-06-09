Сергей Ткачев стал лучшим игроком тульского «Арсенала» прошедшего сезона Фото: материалы пресс-служб

Традиционно после окончания сезона составляются рейтинги игроков команд по различным версиям — от фанатов, от экспертов и так далее. Опрос проводит сайт болельщиков команды. По версии спортивных журналистов, экспертов и авторов пабликов об «Арсенале» в социальных сетях выбрали лучшего игрока оружейников в сезоне. Им стал полузащитник Сергей Ткачев. На втором месте – голкипер Михаил Левашов, на третьем – защитник Артем Сокол. Далее идут Кирилл Панченко и Евгений Луценко.

Сергей Ткачев в нынешнем сезоне провел 28 матчей и забил шесть мячей. За «Арсенал» он выступает с сезона 2017/18 и нынешним летом у него заканчиваетсяз контракт с тульским клубом.

А вот лучшим игроком по мнению болельщиков в этом сезоне стал защитник Гиа Григалава. При этом в экспертном опросе он занял шестое место.

К слову, в сезоне 2021/22 список возглавлял Кингс Кангва, а ранее - Даниил Хлусевич.