На предприятии в Новомосковске производили мясные рулеты из неизвестного сырья Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года Россельхознадзор провел проверку в отношении ООО «Фреш», расположенного в Новомосковске. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Изучая электронные ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что на предприятии производили запеченные мясные рулеты из сырья неизвестного происхождения.

Таким образом, ООО «Фреш» нарушило законы «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Предприятию объявлено предостережение.