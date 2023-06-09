Успеть сэкономить и проехать на "Львенке": чем тульский транспорт порадует горожан в июне

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ПОЕЗДКИ С ВЫГОДОЙ

До конца июня пассажиры общественного транспорта Тульской области могут экономить на каждой поездке. Если оплачивать проезд картой «Мир», загруженной в смартфон, с карты автоматически спишется на 7 рублей меньше. Предложение распространяется на поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема банковских карт. Скидка также применится на проезд в междугородних автобусах. Чтобы проехать с выгодой в 7 рублей, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Это предложение от отечественной платежной системы действует уже четвертый месяц и за это время пассажиры общественного транспорта в Тульской области уже сэкономили порядка2,5 миллионов рублей. При этом число оплат проезда смартфоном по карте «Мир» увеличилась почти в 2 раза.

НА "ЛЬВЕНКЕ" - С КОМФОРТОМ

Первые комфортабельные трамваи "Львенок" уже прибыли в трамвайное депо Тулы. Собраны они на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Сейчас сотрудники МКП «Тулагорэлектротранс» проводят последние проверки исправности вагонов и готовят их к запуску на маршруты. Движение новых трамваев в Туле запустят 15 июня, всего на линии выйдет 17 вагонов на 155 пассажиров каждый. Трамваи современные - каждый вагон оборудован USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.

РОВНЫЕ ТРОТУАРЫ

На улицах Тулы вовсю идет ремонт тротуаров, особое внимание уделяют состоянию пешеходных проходов у центров образования. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по муниципальным контрактам. Сейчас ремонт идет на 4-м Волоховском переулке, улице Седова, 35В, улице Серебровская, 1-м Волоховском проезде. До 20 июня рабочие также обновят тротуар и в поселке Плеханово на улице Заводской, 19. В рамках ремонта специалисты выполняют устройство бортового камня и искусственных дорожных неровностей, укладывают щебеночное основание. В дальнейшем работы по ремонту городских тротуаров планируется продолжить.

ХОРОШАЯ ДОРОГА

В мае в Туле стартовал ремонт дороги на улице Гастелло, на участке между улицами Металлургов и Кутузова. По этой улице ходят одни из наиболее популярных в Туле маршрутов общественного транспорта – №18 и №62. В июне на этой территории планируется заменить асфальтобетонное покрытие, отремонтировать съезды и примыкания, а также бортовые камни, люки и смотровые колодца, обустроить тротуары. Работы выполняются по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула». Завершить ремонт дороги на улице Гастелло планируется к 1 июля.