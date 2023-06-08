Николай Воробьев: Социальный работник – одна из самых гуманных и благодарных профессий

От имени депутатов областной Думы приглашенных поздравил председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

В четверг, 8 июня, в Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику социальных работников.

От имени депутатов областной Думы приглашенных поздравил председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Николай Юрьевич отметил, что социальный работник – одна из самых гуманных и благодарных профессий и тепло поблагодарил сотрудников социальных служб за доброту и внимание к тем, кто особенно в этом нуждается.

– Это дети-инвалиды, граждане преклонного возраста, все те, кому необходима помощь, кто оказался в непростой жизненной ситуации, – сказал, обращаясь к соцработникам, Николай Воробьев. – Вы наряду с врачами спасаете жизни и спасаете души, заменяя близких, родных людей. Благодарю вас за этот труд, за ваши добрые, чуткие сердца. Мне особенно приятно, и я горжусь тем, что среди вас немало членов и сторонников партии «Единая Россия». Мы работаем в единой команде губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, в команде земляков, которой важна каждая человеческая жизнь, каждая судьба. Сегодня вы взяли на попечение более 22 тысяч семей ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, и за это вам огромное спасибо. Здоровья, благополучия, и чтобы ваша доброта всегда возвращалась к вам и к вашим близким. С праздником!

Почетные грамоты и Благодарственные письма областной Думы вручены большой группе сотрудников социальных служб региона.

В этот же день представители «Молодой Гвардии Единой России», волонтерского корпуса партии адресно поздравили сотрудниц социальных служб Елену и Наталью. Активисты передали им букеты цветов, сладкие подарки и слова благодарности за их непростую, но такую важную для людей работу.

Представители «Молодой Гвардии Единой России», волонтерского корпуса партии адресно поздравили сотрудниц социальных служб.

Наталья рассказала ребятам, что работает в этой сфере уже 10 лет и всегда готова прийти на помощь своим подопечным. Для нее важно, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Женщина легко находит подход к пожилым и больным людям, может легко разговорить каждого с первых минут знакомства.

Елена оказывает помощь нуждающимся более 7 лет. Женщина от всей души помогает ветеранам Великой Отечественной войны и с большим удовольствием выполняет их просьбы, становится для них настоящим другом.

- Хочу передать поздравления и слова благодарности социальным работникам нашего региона. Они ежедневно оказывают помощь нуждающимся и помогают беззащитным. Это те люди, которые не бросают в трудную минуту и становятся родными для своих подопечных. Люди с большим сердцем, готовые всегда прийти на помощь – они заслуживают самой искренней признательности и большого уважения, - говорит федеральный координатор «Молодой Гвардии» по ЦФО, депутат Тульской городской Думы, руководитель Тульского регионального отделения МГЕР Никита Бурвиков.