На День России в Туле пройдет традиционный автопробег Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 июня День России традиционно начнется в Туле с автопробега. Формирование автоколонн будет проходить на мемориале «Защитникам неба Отечества», у Музея оружия, в Тульском кремле, в сквере памяти воинов-интернационалистов, на Славянском бульваре, на площади Победы и в Толстовском сквере.

Стартуют колонны в 11:00, а финишируют все вместе в парке «Патриот», где с 12:00 начнется торжественная часть.

Так, в парке «Патриот» будут раздавать флажки и ленточки российского триколора, работать полевая кухня, желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «Штык – молодец» на примере легендарной винтовки С.И. Мосина. Здесь же пройдет церемония награждения волонтеров за организацию сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям и жителям новых территорий Российской Федерации, а отличившимся школьникам, достигшим 14 лет, в рамках акции «Мы – граждане России» вручат паспорта граждан РФ.

Завершит праздничную программу выступление коллективов тульских учреждений культуры.

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