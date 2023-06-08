В Алексине пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил 42-летнего мужчину и врезался в пассажирский автобус Фото: соцсети

В Алексине на улице Чехова вечером 7 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:20 автомобиль «ВАЗ» сбил пешехода и врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,346 мг/л) и управляя автомобилем «ВАЗ 2113», сбил 42-летнего мужчину, который переходил проезжую часть автомобильной дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево по ходу движения транспортного средства. После легковушка столкнулся со стоящим пассажирским автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице от полученных травм. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.