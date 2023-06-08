В Веневском районе Тульской области ввели карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота Фото: Игорь КОПЫТОВ

Согласно приказу комитета ветиринарии Тульской области, установлен карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота в КФХ на территории МО Центральное в километре от села Урусово в Веневском районе. Вспышка заболевания обнаружена в ИП Джамалова Б.Н.

Ограничительные меры будут действовать в животноводческом помещении для содержания коров и прилегающей территории летней дойки.

В период их действия в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз животных, за исключением их транспортировки на убой, посещение территорий посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, вывоз молока, заготовку и вывоз кормов и другое. Сами больные животные должны быть направлены на убой в течение 15 календарных дней с даты постановки диагноза.