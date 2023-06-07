8 июня без электричества в Туле останутся жители деревни Комарки, Заречья и центра города
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.), 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Водоохранная, 54, 55, 56;
с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 26-в, 38; ул. Хворостухина, 3, 3-а, 3-б, 5, 7; ул. Бондаренко, 27;
с 9:00 до 17:00 - ул. Луначарского, 1, 7, 9, 12; ул. Октябрьская, 3, 9, 11; Красноармейский пр-т, 44, 48, 48 к.2, 48 к.3, 48 к.4, 50, 52, 54; ул. Н. Неман, 20-36 (чётн.), 27, 29, 29-а, 33, 34-а; ул. Галкина, 239-261 (чётн.), 276-288 (чётн.); ул. Токарева, 37; п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 5, 8, 9, 9-а; 1-й - 2-й - 3-й - 4-й - 5-й - 6-й Комарские пр-ды;
с 11:00 до 13:00 - ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б.