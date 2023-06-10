Фестиваль «Идем в театр» ждет туляков в усадьбе Федяшево под Алексиным Фото: материалы пресс-служб

Усадьба Федяшево вновь приглашает всех творческих личностей на традиционный фестиваль под открытым небом. На этот раз он будет посвящен творчеству Ивана Тургенева.

В 12.00 состоится торжественное открытие. Сразу после этого начнется экскурсия по живописным уголкам старинной усадьбы для всех желающих.

Затем «открытый микрофон» на пруду даст возможность любому гостю почувствовать себя артистом и прочитать стихотворение или исполнить песню. Параллельно будет проходить мастер-класс по изготовлению панно в технике кинусайга.

А гвоздем фестиваля в 13:00 станет спектакль по произведению Тургенева «Муму». Привезут его артисты Тульского театра юного зрителя. После чего состоится его обсуждение со зрителями.