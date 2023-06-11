От автопробега до ретро-комиксов: как отметят День России в тульских парках Фото: материалы пресс-служб

12 июня, в День России, туляков ждет насыщенная культурная программа в тульских парках. Так, празднование в Белоусовском парке начнется в 11:00 в детском городке. Здесь пройдут мастер-классы «Мастерская чудес», «Мыльные пузыри» и «Ретро-комиксы» с показом диафильмов, плюс музыкальная программа.

На большом кругу с 11:00 до 16:30 - развлекательная программа от строительной компании «Ё-Хаус». Будут работать артисты и аниматоры, фотозона и аквагрим, пройдут розыгрыши призов. В 14:00 на эстраде стартует концертная программа и детский танцевальный флеш-моб, а на фонтанной площади пройдут мастер-классы по правополушарному рисованию и твистингу, плюс шоу «Восковые ручки». Здесь же в полдень развернется ярмарка местных умельцев.

В Комсомольском и Пролетарском парках детеишек будут развлекать аниматоры, со сцены прозвучит музыкальная программа.

Изюминкой празднования Дня России в парке «Патриот» станет автопробег, который начнется в 11:30. Далее, с 14:00 — концертная программа от коллектива студии «Ступени», интерактивная выставка образцов оружия и мастер-класс по сборке-разборке автомата.