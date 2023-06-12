13 июня без электричества в Туле останутся жители Пролетарского и Центрального округов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 5, 8, 9, 9-а; 1-й - 2-й - 3-й - 4-й - 5-й - 6-й Комарские пр-ды; п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 11-27 (нечётн.), 2, 3, 6; пер. Луговой, 1-12, 1-а; ул. Трудовая, 22-б; пер. Лазурный, 5, 13, 16; ул. Шевченко, 28;
с 12:00 до 15:00 - п. Комсомольский: ул. Станционная, 12-44 (чётн.), 19-55 (нечётн.), 1, 3, 12-а, 16-а, 19-а, 29-а, 59, 61; п. Южный: ул. Транспортная, 8-а; п. Комсомольский, 4-7, 1, 1-а, 2, 3-а, 6-а, 41-72, 34, 36, 75, 76, 78, 1 к.1, 9.