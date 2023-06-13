В Туле оштрафовали гулявшего по Казанской набережной в берцах с нацистской символикой слесаря Фото: соцсети

В Туле сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего слесаря за демонстрацию нацистской символики. Молодой мужчина прогуливался по Казанской набережной вместе с 17-летним знакомым.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла обувь, которую парни носили по очереди. Берцы были расписаны различными эмблемами, в том числе — нацистской символикой.

В результате 22-летний слесарь из Киреевска оштрафован по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». 17-летнего юношу ждет разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.