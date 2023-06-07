Супер тело после родов

Есть ли какой-то конкретный алгоритм действий для восстановления фигуры после родов?

Елена Черных, основатель-клиники, врач-косметолог

Елена Черных, основатель-клиники, врач-косметолог:

– В основе лежит нормализация питания и восполнение дефицитов. Важно сделать акцент на пищу, богатую белком - это поможет синтезировать естественный коллаген. При отсутствии противопоказаний, можно использовать добавки с аминокислотами, протеином и магнием в хорошей дозировке, чтобы кожа восстановилась изнутри.

Екатерина Журавлева, врач-косметолог

Екатерина Журавлева, врач-косметолог:

– Если мы говорим об аппаратных методиках, то алгоритм зависит от того, на каком вскармливании - грудном или искусственном - находится малыш у молодой мамы. ГВ является противопоказанием к большинству косметологических процедур. Однако, есть и хорошие новости - восстановить состояние тела на ГВ можно с помощью прессотерапии или массажа уже через 4 недели после родов. От остальных процедур пока придется отказаться до окончания ГВ. Если же у вас искусственное вскармливание, то аппаратные методики можно вводить через 7-8 недель после родов.

Что поможет убрать лишние объемы после родов?

Елена Шаганова, врач-косметолог

Елена Шаганова, врач-косметолог:

– Как правило, работа над телом после родов идет разнонаправленно, ведь важно не только уменьшить объемы, но и поработать над качеством кожи, вернуть упругость, устранить дряблость. И здесь весь наш «парк аппаратов» выступает дружным семейством. Чтобы убрать объем, мы делаем акцент на Evolve Transform. Это уникальная тройная технология, которая делает вас стройнее, подтягивает кожу и стимулирует мышцы, что для живота архиважно. В результате вы получаете проработанное рельефное тело, долгожданный пресс и подтянутые упругие ягодицы.

Усилить процесс помогает карбокситерапия, заметно улучшающая качество кожи!

Если нужно нейтрализовать локальную жировую подушку, например, над швами от кесарева сечения, от которой сложно избавиться с помощью диет и спорта, используем ультразвуковой SMAS-лифтинг или игольчатый RF-лифтинг.

Тамара Садунашвили, врач-косметолог

Тамара Садунашвили, врач-косметолог:

– Что на счет липолитиков? Есть 2 полярных мнения: кто-то находит в них спасение от лишних жировых прослоек, а кто-то резко против. Какого мнения придерживаетесь вы?

Мы практически не используем липолитики. За локальный липолиз у нас отвечают аппаратные технологии - Evolve Transform или SMAS-лифтинг - в сочетании с инъекционной карбокситерапией. Они намного результативнее и при этом не дают нагрузки на организм. Липолитики прошлых поколений расщеплялись через печень, что не очень хорошо, учитывая и без того ослабленный организм молодой мамы. Косметология шагнула далеко вперед, и сейчас есть куда более современные и действенные альтернативы без вреда для здоровья.

Как бороться с послеродовыми растяжками?

Анисат Валиева, врач-косметолог

Анисат Валиева, врач-косметолог:

– Наиболее результативны в этом случае две технологии. Шлифовка с помощью эрбиевого лазера Dermablate и фракционная RF-технология ремоделирования мягких тканей Morpheus 8. Какую именно выбрать - подскажет врач-косметолог на консультации. Все зависит от состояния вашей кожи. После Dermablate более длительное восстановление, но оно того стоит. У Morpheus 8 ограничения весьма относительны: корочек, как после шлифовки, не будет, только легкое покраснение и отек, который быстро проходит.

Работают эти технологии за счет контролируемого повреждения кожи. Эрбиевый лазер выпаривает верхний слой, а Morpheus 8 действует на глубине с помощью радиочастот, запуская мощный синтез нового коллагена, чтобы уплотнить кожу и обновить заместительную ткань в зоне растяжек на новую! При необходимости, мы дополняем аппаратные методики инъекциями коллагена или полимолочной кислоты. Результат потрясающий!

Какие методики рекомендовали бы для борьбы с целлюлитом?

Надежда Фокина, врач-косметолог

Надежда Фокина, врач-косметолог:

– На данный момент, наиболее результативна ударно-волновая терапия BTL. Эта английская технология действует напрямую на фиброзные ячейки, из-за которых и появляются неровности на коже, та самая «апельсиновая корка». Ударно-волновая терапия разбивает эти ячейки, кожа становится гладкой и привлекательной. При необходимости, врач дополняет сеанс карбокситерапией, чтобы улучшить результат.

Что поможет избавиться от послеродовых отеков?

Алина Вильчур, эстетист

Алина Вильчур, эстетист:

– При грудном вскармливании у женщин вырабатывается гормон пролактин, который способствует задержке жидкости, поэтому отеки после родов - не редкость. В основе лечения - лимфодренаж. Нужно нормализовать функции детоксикации, иначе все будет идти очень медленно. Для этого идеально подходит прессотерапия BTL, ее можно применять даже при грудном вскармливании, через 4 недели после родов. На ноги и живот надеваются специальные штаны, которые помогают разгрузить вены, согнать жидкость и снять отеки. Результат не заставит долго ждать. Минус размер всего за пару процедур!

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