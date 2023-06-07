Влияние наркотиков на организм

Наркотики и легкие

Якобы «безобидная» марихуана курится без фильтра, поэтому в легкие курильщика попадает в четыре раза больше сажи и смол, чем при употреблении обычных сигарет. При этом значительно возрастает риск рака легких.

Такие наркотики, как опиаты угнетают дыхательный и кашлевой центр головного мозга. В результате резко повышается риск легочных инфекций, в первую очередь, пневмонии. Нарушение акта дыхания приводит к хронической гипоксии (кислородному голоданию) всех органов. Передозировка опиатов может вызвать паралич дыхательного центра и, как следствие, смерть от остановки дыхания.

Наркотики и сердце

При приеме опиатов возникает угнетение центров регуляции деятельности сердца и сосудов. В результате снижается кровяное давление, уряжается пульс. Организм перестает получать необходимое для жизни количество кислорода и впадает в уже описанное состояние гипоксии. После приема психостимулятора возникает учащение пульса, повышение артериального давления. Перегрузка сердца чревата возникновением аритмий, инфарктом или инсультом.

Независимо от вида наркотика, сердце наркомана сильно изнашивается. Как следствие, развивается хроническая сердечная недостаточность.

Наркотики и система пищеварения

Наркотики, особенно опиаты, нарушают процесс выработки пищеварительных ферментов, затрудняя переваривание пищи. Также нарушаются моторные функции кишечника. Гипермоторика может вызывать болезненные спазмы в животе, а снижение моторной функции – хронический запор.

Последствия употребления наркотиков значительно выражены в печени. У наркоманов цирроз развивается намного чаще, чем у алкоголиков. Громаден и риск заражения вирусными гепатитами. По данным наркологической службы, около 98% наркоманов, употребляющих инъекционные виды наркотических веществ, страдают вирусным гепатитом C.

Наркотики и иммунитет

Одной из причин заболеваемости ВИЧ является инъекционное употребление наркотиков. Под действием абстинентного синдрома больной забывает о «технике безопасности».

Физиологическое воздействие наркотических веществ провоцирует снижение иммунитета.

Помимо риска заражения ВИЧ и СПИД, человек подвергается частым инфекционным заболеваниям.

Наркотики и почки

Вследствие регулярного попадания токсических веществ в организм развиваются серьезные нарушения функции почек. К ним относится токсическая нефропатия, некрозы почек, переходящие в острую почечную недостаточность.

Наркотики и нервная система

Наркотики могут стимулировать развитие психических заболеваний, таких как шизофрения.

Психотропное воздействие наркотических веществ провоцирует гибель клеток мозга. Большие дозы серотонина выделяются только после употребления наркотика: со временем возрастает толерантность, для достижения положительного эффекта приходится употреблять все больше наркотического средства. Подавляющее количество самоубийств случается именно вследствие употребления алкоголя или наркотиков.

Наркотики и обменные процессы

Вредное влияние наркотиков на организм человека видно на обмене кальция. Кости наркомана истончаются и становятся довольно хрупкими. Сильно страдают зубы: достаточно 3-4 года регулярного употребления наркотиков, особенно опиатов, чтобы потерять их все.

Наркотики и репродуктивное здоровье

Длительная наркомания приводит к утрате сексуального влечения и импотенции, причем от вида принимаемого наркотика этот процесс не зависит. Также фатальным может быть влияние наркотиков на наследственность.

Влияние наркотиков на потомство наркомана столь же пагубно. Если будущая мать не прекратила прием наркотических веществ во время беременности, то ребенок может родиться уже наркозависимым. Доказано, что дети родителей-наркоманов в 3-4 раза чаще сами становятся наркоманами уже в подростковом возрасте.

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